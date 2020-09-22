Греф отметил, что "Аэрофлоту" непросто обслуживать долги

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - У многих компаний-заемщиков сложилась непростая ситуация из-за медленного восстановления активности в их отраслях, например, "Аэрофлот" "с большим трудом" обслуживает все свои долги, заявил "России 24" президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.

При этом он выразил уверенность, что "Аэрофлот" переживет эту ситуацию, и назвал его прекрасной компанией.

Ранее на фоне кризиса из-за пандемии "Аэрофлот" привлек в Сбербанке кредиты на 70 млрд рублей под пятилетние госгарантии, а также несколько льготных (с субсидируемой ставкой) кредитов в рамках антикризисной госпрограммы.

В полугодовой отчетности группы "Аэрофлот" говорится, что она увеличила объем кредитов и займов до 64,4 млрд рублей, то есть, примерно в 4 раза в сравнении с показателем на конец прошлого года. Ее краткосрочные кредиты и займы выросли в 3,6 раза, до 45,8 млрд руб. В отчетном периоде "Аэрофлот" кредитовался в Совкомбанке, СМП банке, Россельхозбанке, Газпромбанке, Альфа-банке, банке "Интеза", ВБРР, Росбанке, Промсвязьбанке, Сбербанке.

21 сентября "Аэрофлот" официально объявил о начале допэмиссии до 1,7 млрд новых обыкновенных акций. SPO даст "Аэрофлоту" "необходимую поддержку" по мере того, как компания выходит из кризиса, прокомментировал ее гендиректор Виталий Савельев. Он отметил, что в условиях пандемии группа провела ряд программ по оптимизации операционных и финансовых показателей, но сохранила всех сотрудников.