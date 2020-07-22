Недельная инфляция в РФ обнулилась перед советом директоров ЦБ

Годовая инфляция на 20 июля перестала расти, следует из данных Росстата

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 14 по 20 июля замедлилась до нулевого значения с 0,1% неделей ранее и скачка на 0,3% в первую "тарифную неделю" июля, сообщил в среду Росстат.

Ускорение роста цен в первую неделю июля было традиционным и происходило из-за индексации тарифов на услуги ЖКХ с 1 июля, после чего недельная инфляция также традиционно возвращается до обычных для июля 0,0-0,1% (иногда даже с недельной дефляцией в конце месяца) на фоне сезонного удешевления плодоовощной продукции.

С начала месяца цены к 20 июля выросли на 0,4%, с начала года они поднялись на 3%. Среднесуточная инфляция за 20 дней июля составила 0,020% (за аналогичный период июля 2019 года она была 0,013% - в прошлом году из-за повышения НДС индексация тарифов ЖКХ была в два этапа - с 1 января и с 1 июля, поэтому тарифный скачок в июле 2019 года был меньшим).

Годовая инфляция перестала расти

Из данных Росстата следует, что годовая инфляция в РФ на 20 июля перестала расти, и даже незначительно снизилась до 3,35% с 3,38% на 13 июля (расчеты годовой инфляции с точностью до сотых исходя из недельных цифр достаточно условные, но все равно показывают качественную динамику годовых цен). На конец июня годовая инфляция в РФ равнялась 3,2% (3,21% без округления до десятых).

За период с 14 по 20 июля среди продовольственных товаров заметно выросли цены на сахарный песок - на 0,9%, гречневую крупу - на 0,5%, яйца, подсолнечное масло - на 0,4%.

При этом началось сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию - за неделю они упали на 0,5%, в том числе на лук - на 4,3%, картофель и помидоры - на 4%, огурцы - на 3,4%.

Цены на автомобильный бензин выросли за неделю на 0,2%, на дизельное топливо - не изменились.

Прогнозы по инфляции

В середине июня Минэкономразвития понизило прогноз инфляции в РФ в 2020 году до 3,5% с 4%. ЦБ РФ, который представит уточненную оценку инфляции на 2020 год на опорном заседании совета директоров 24 июля, уже отмечал, что инфляция будет в нижней части действующего прогнозного диапазона в 3,8-4,8%.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом в конце июня - начале июля, по инфляции на 2020 год равняется 3,9% (резко снизился с 4,5% по опросу в конце мая).

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина 13 июля в Совфеде заявила, что данные с момента июньского заседания совета директоров ЦБ РФ подтверждают, что пространство для дальнейшего снижения ставки сохраняется.

"В июне мы снизили, вы знаете, ключевую ставку до 4,5% (сразу на 100 б.п. с 5,5% - ИФ). Это исторический минимум, и данные, которые мы получили с момента последнего решения по ставке, в первую очередь по инфляции за июнь и начало июля, подтверждают, что у нас сохраняется пространство и для дальнейшего снижения", - сказала Набиуллина.

Аналитики, опрошенные "Интерфаксом" уверены, что Банк России после резкого снижения ставки в июне пойдет на очередное смягчение денежно-кредитной политики на ближайшем заседании совета директоров 24 июля.

Мнения экспертов при этом практически поровну разошлись относительно шага снижения ставки - на 25 базисных пунктов (б.п.) или на 50 б.п. (перевес в сторону снижения на 50 б.п. чисто символический). При этом четкого разделения нет: некоторые экономисты, принимая один вариант решения за базовый, допускают возможность реализации другого варианта.