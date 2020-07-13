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Набиуллина подтвердила возможность дальнейшего снижения ставки ЦБ

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Данные с момента июньского заседания совета директоров ЦБ РФ по денежно-кредитной политике (ДКП) подтверждают, что пространство для дальнейшего снижения ставки сохраняется, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на заседании совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации.

"В июне мы снизили, вы знаете, ключевую ставку до 4,5%. Это исторический минимум, и данные, которые мы получили с момента последнего решения по ставке, в первую очередь по инфляции за июнь и начало июля, подтверждают, что у нас сохраняется пространство и для дальнейшего снижения", - сказала Набиуллина.

"Сейчас у нас есть возможности снижать ключевую ставку, опираясь на низкую инфляцию, которая была достигнута в предыдущие годы. Я напомню, что нашей цели по инфляции в 4% мы достигли впервые в 2017 году, и с тех пор удерживаем ее на низком уровне. Мы перешли к мягкой денежно-кредитной политике, которая оказывает поддержку росту, делая деньги в экономике доступнее", - добавила глава ЦБ.

Эльвира Набиуллина ЦБ РФ

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