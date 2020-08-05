Росстат сообщил о нулевой инфляции на прошлой неделе

Годовая инфляция остается на уровне 3,4%

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - В России нулевая инфляция с 28 июля по 3 августа остается на нулевом значении третью неделю подряд после 0,1% двумя неделями ранее и скачка на 0,3% в первую "тарифную неделю" июля, сообщил Росстат. В годовом измерении инфляция осталась на 3,4%.

Ускорение роста цен в первую неделю июля было традиционным и происходило из-за индексации тарифов на услуги ЖКХ. После этого недельная инфляция также традиционно возвращается до обычных для июля 0,0-0,1% (иногда даже с недельной дефляцией в конце месяца) на фоне сезонного удешевления плодоовощной продукции.

Первые дни августа уже продемонстрировали символическую дефляцию - среднесуточный прирост цен за 3 дня августа составил -0,003% (за пять дней августа 2019 года инфляция была ровно 0%). С начала месяца цены к 3 августа были на нулевом уровне, с начала года они поднялись на 3%.

Точные данные на конец июля Росстат опубликует 6 августа. Она составляла 3,35% на 20 июля и 3,38% на 13 июля (расчеты годовой инфляции с точностью до сотых исходя из недельных цифр достаточно условные, но все равно показывают качественную динамику годовых цен). На конец июня годовая инфляция в России равнялась 3,2% (3,21% без округления до десятых).

За период с 28 июля по 3 августа среди продовольственных товаров заметно выросли цены на сахар-песок - на 0,8%. Подорожание на 1,5% и более отмечено в 18 регионах, в том числе в Крыму - на 5,4%. В Адыгее и Калужской области песок подешевел на 1,1%.

Фрукты и овощи в среднем подешевели на 2,3%, в том числе на помидоры - на 5,3%, картофель - на 5,2%, лук репчатый - на 3,7%, огурцы - на 3,0%. Морковь подорожала на 0,9%.

Цены на бензин выросли на 0,1%, на дизельное топливо - не изменились. Тарифы на сжиженный газ увеличились на 0,2%.

В середине июня Минэкономразвития понизило прогноз инфляции в РФ в 2020 году до 3,5% с 4%.

Банк России на опорном заседании совета директоров 24 июля, снизив ключевую ставку до 4,25% с 4,5%, понизил и прогноз по инфляции на 2020 год до 3,7-4,2% с 3,8-4,8%, а на 2021 год - до 3,5-4% с 4%.