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Золото подорожало до 9-летнего максимума на росте напряженности между США и Китаем

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Золото за торги среды подорожало до максимума с августа 2011 года на фоне растущей напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином. Цена фьючерсов на золото с поставкой в августе выросла на Comex на 1,2%, до $1865,1 за унцию.

Исторический рекорд по цене закрытия был зафиксирован 22 августа 2011 года - $1891,9 за унцию, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data. Внутридневной рекорд был достигнут 6 сентября 2011 года - $1923,7 за унцию.

Серебро по итогам торгов в среду подорожало до семилетнего максимума, пишет MarketWatch. Котировки сентябрьских фьючерсов на серебро на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подскочили на 7,4% - до максимальных с сентября 2013 года $23,144 за унцию.

Власти США в среду распорядились закрыть консульство Китая в Хьюстоне (штат Техас). Пекин пригрозил ответить на эти действия американской стороны. Президент Дональд Трамп допустил, что может закрыть какие-либо другие китайские дипмиссии.

Comex США Китай NYMEX

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