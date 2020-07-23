Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,7-0,8%

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг ростом цен blue chips на фоне отскочившей вверх нефти, улучшения внешней фондовой конъюнктуры на новостях о вакцине от коронавируса COVID-19 и надеждах на новые стимулы экономик, а также в ожидании очередного снижения ставки ЦБ РФ в пятницу; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 0,7-0,8%, при этом лидируют в росте акции золотодобывающих компаний на фоне ралли золота.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2853,64 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1265,62 пункта (+0,8%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,4%.

Доллар просел до 70,91 рубля (-0,15 рубля).

Подорожали рублевые акции Petropavlovsk (+3,2%), Polymetal (+2,6%), ПАО "Полюс" (+1,4%), ПАО "Лензолото" (+1,3%), "Яндекса" (+1,3%), "Интер РАО" (+0,8%), ВТБ (+0,7%), "Роснефти" (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (+0,7%), "РусГидро" (+0,6%), "Татнефти" (+0,6%), "Газпром нефти" (+0,6%), "Россетей" (+0,6%).

Золото подорожало до девятилетнего максимума на фоне роста напряженности между США и Китаем. Цена фьючерсов на золото с поставкой в августе выросла на Comex на 0,5%, до $1875,2 за унцию. Исторический рекорд по цене закрытия был зафиксирован 22 августа 2011 года - $1891,9 за унцию, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data. Внутридневной рекорд был достигнут 6 сентября 2011 года - $1923,7 за унцию.

Подешевели бумаги "Мобильных телесистем" (-0,2%), "РусАла" (-0,1%).

По словам ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, с позиций технического анализа, консолидация по индексу РТС остается актуальным сценарием в краткосрочной перспективе. Ослабление доллара на мировом валютном рынке может способствовать повышению интереса инвесторов к активам на развивающихся рынках, но оснований для возобновления притока капитала на российский рынок акций пока недостаточно. На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение консолидации доллара вблизи отметки 71 руб.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в четверг можно назвать смешанным. С одной стороны, нефть Brent вернулась выше отметки $44 за баррель, а с другой - наблюдается эскалация напряженности в отношениях США и КНР. Создается впечатление, что на роль внешнего врага республиканец Дональд Трамп выбрал Китай, а вот усилия демократов сосредоточены против России. В любом случае, предвыборные манипуляции американской политики создают дополнительные риски. Поэтому наблюдается падение китайского рынка, который до этого устойчиво восстанавливался. Российские индикаторы также могут утром просесть, хотя прямых поводов для распродаж нет, поэтому утренний пессимизм может оказаться недолгим, считает аналитик.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича, основное внимание инвесторы продолжают уделять позитивным новостям и факторам, игнорируя риски. После принятия бюджета и утверждения внебюджетного фонда восстановления в Европе игроки ожидают подвижек по новому пакету помощи в США и тем мерам, которые он будет включать. Данный фактор поддерживает спрос на риск, что выражается в росте широкого спектра активов и ослаблении доллара.

Однако остаются риски, которые в ближайшее время инвесторам придется учесть. Так, продолжается активное распространение коронавируса, которое затрагивает не только развивающиеся страны, влиянием на экономику которых рынки игнорировали, но и США, где в ближайшее время данный фактор начнет проявляться в макроэкономической статистике. В частности, влияние пандемии можно будет увидеть уже в пятничных предварительных данных по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг США за июль, которые могут оказаться хуже ожиданий в связи с восстановлением в некоторых штатах карантинных ограничений.

Также инвесторам не стоит забывать и о росте напряженности в отношениях между США и Китаем, где дошло до возможного взаимного закрытия консульств и заявлений о необходимости пересмотра политики США по отношению к Поднебесной. Учитывая сложности в реализации первой фазы торгового соглашения между странами, существуют риски восстановления в США тарифов на китайскую продукцию. Это станет существенным фактором для мировой торговли и, соответственно, окажет негативное влияние на темпы восстановления мировой экономики, что придется учитывать инвесторам, считает Зварич.

В среду в США индексы выросли на 0,2-0,6%, поддержку рынку оказала новость о соглашении компании Pfizer и правительства США, согласно которому власти страны приобрели за $1,95 млрд 100 млн доз будущей вакцины от коронавирусной инфекции, которую американская фармкомпания разрабатывает совместно с германской BioNTech. Компании поставят партию вакцины после того, как на это будет получено разрешение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.

Помимо этого, CNBC сообщил со ссылкой на источники, что республиканцы рассматривают возможность продления надбавок к пособию по безработице в размере $400 в неделю до конца года. На данный момент размер надбавок составляет $600 в неделю, а срок их предоставления истекает в конце июля.

В то же время, власти США в среду распорядились закрыть консульство Китая в Хьюстоне (штат Техас). Пекин пригрозил ответить на эти действия американской стороны.

На фоне напряженности в отношениях между США и Китаем динамика индексов в Азии в четверг смешанная (Япония не работает в связи с празднованием Дня моря, китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,2%, гонконгский Hang Seng растет на 0,7%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,3%).

Президент США Дональд Трамп заявил, что может не ограничиться закрытием китайского консульства в Хьюстоне. "Можем ли мы закрыть еще китайские дипмиссии? Конечно, это вполне возможно", - сказал он на брифинге в Белом доме.

ВВП Южной Кореи по итогам второго квартала сократился на 3,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные Банка Кореи. Кварталом ранее экономика страны снизилась на 1,3%.

Таким образом, экономика Южной Кореи вошла в рецессию впервые за 17 лет, отмечает Nikkei. Квартальное падение ВВП стало максимальным с 1998 года. Аналитики в среднем прогнозировали снижение ВВП страны в апреле-июне на 2,3%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Экспорт Южной Кореи в минувшем квартале упал на максимальные с 1963 года 16,6%, импорт сократился на 7,4%.

Тем временем нефть в четверг дорожает на фоне надежд на возможные бюджетные стимулы в США и вакцину от коронавируса; цена Brent находится на $0,7 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов "Мосбиржи" в среду. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $44,51 за баррель (+0,5% и -0,1% накануне), сентябрьская цена WTI - $42,12 за баррель (+0,5%).

Опубликованные накануне данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране ограничивают подъем котировок. По данным Минэнерго США, запасы нефти выросли на 4,89 млн баррелей при прогнозах сокращения на 1,9-2,2 млн баррелей.