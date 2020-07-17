Производители жидкого мыла и санитайзера столкнулись с дефицитом дозаторов

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Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Рост спроса на жидкое мыло и санитайзеры для рук в условиях пандемии привел к дефициту пластиковых дозаторов с помпой, и производители мыла вынуждены придумывать новые виды упаковки, пишет The Wall Street Journal.

По данным компании Nielsen, продажи санитайзера в первом полугодии выросли почти в пять раз. Цены на дозаторы, которые в основном производятся в Китае, подскочили, а сроки поставок, составляющие обычно до пяти недель, были перенесены на следующий год, отмечает WSJ.

По словам главы подразделения по производству товаров для здоровья Reckitt Benckiser Group Plc Фредерика Дутренита, для производства дозаторов необходимо специальное оборудование, что является барьером для входа в отрасль. Reckitt, которой принадлежит производитель чистящих средств Lysol, также сталкивается с нехваткой пульверизаторов.

Американский производитель дозаторов AptarGroup Inc. увеличил инвестиции в оборудование, позволяющее выпускать 100 помп в минуту, однако компании все равно не удается удовлетворять спрос.

Производитель алкогольных напитков Black Button Distilling, который на фоне вспышки коронавируса начал выпускать санитайзер для рук, потратил месяц, чтобы найти поставщика помповых дозаторов.

Владелец популярного в США бренда санитайзера Purell Gojo Industries Inc., а также Reckitt начали выпускать свою продукцию в баночках со съемной крышкой.

Крупнейший производитель мыла в мире Unilever Plc был также вынужден отказаться от помповых дозаторов, а Colgate-Palmolive Co. перешел на бутылки с откручивающейся крышкой.

Компании отмечают, что пандемия позволила ускорить отказ от помповых дозаторов и пульверизаторов, для производства которых используются различные типы пластика и которые редко перерабатываются. Они также рассчитывают, что нехватка дозаторов подтолкнет покупателей к их многоразовому использованию и покупке дезинфицирующих средств в больших упаковках.

"Это намного лучше для окружающей среды и намного дешевле для покупателей", - отметил Дутренит.

В Великобритании некоторые крупные сети супермаркетов просят клиентов не выбрасывать дозаторы и вновь использовать их. Однако некоторые клиенты онлайн-магазина Ocado Group Plc на сайте компании жалуются на наличие мыла для рук лишь в больших упаковках.

Тем временем пожарно-спасательная служба Лондона участвует в акции по сбору использованных дозаторов и спреев.

"Люди думают, почему пожарная бригада участвует в этом, но в условиях климатических изменений именно нам приходится пробираться по наводненным улицам и тушить лесные пожары", - сказал Саймон Джейкмен, который руководит экологическими инициативами в бригаде.