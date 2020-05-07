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Строительство новых храмов в Москве возобновят 12 мая

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Работа на строительных площадках новых храмов Москвы может начаться уже 12 мая, сообщил куратор программы строительства храмов столицы, депутат Госдумы Владимир Ресин.

"Учитывая решение мэра Москвы с 12 мая возобновить все строительные работы, есть реальная возможность наверстать задержку", - сказал он журналистам в четверг.

Ресин напомнил, что в условиях приостановки строительства работы велись в удаленном формате, и за это время организаторам удалось "подтянуть оформление проектной и рабочей документации по тем объектам, где это могло тормозить плановые сроки, и подготовили хороший задел по новым объектам будущего строительства".

Куратор уточнил, что приостановка работ на месяц из-за ограничительных мер серьезно не повлияла на реализацию "программы-200", и заявленные в текущем году сроки пока не меняются.

"Этому во многом поспособствовали два фактора. Первое - зима в текущем году была очень мягкой, в плюсовых температурах, что позволяло без оглядки на погоду вести масштабные строительные работы в максимально возможном темпе. Второе - относительно короткий период вынужденного простоя работ на площадке", - пояснил Ресин.

Накануне, 6 мая, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 12 мая можно будет разрешить возобновить работу всем промышленным и строительным предприятиям столицы. Как заявил Собянин на совещании у президента РФ Владимира Путина по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы, в результате возобновления деятельности промпредприятий работу вновь получат 500 тыс. человек.

"Это важно для экономики города и страны, потому что заказы московских предприятий создают около 3,5 млн рабочих мест по всей стране, обеспечивают работу машиностроительных предприятий, предприятий строительной отрасли и так далее. То есть это имеет достаточную большую синергию", - пояснил Собянин.

Хроника 09 января – 07 мая 2020 годаПандемия коронавируса
Владимир Ресин Москва Сергей Собянин

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