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Число пользователей медийных сайтов в России из-за коронавируса выросло на 150 млн

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Количество пользователей медийных интернет-ресурсов в период ограничений, введенных из-за коронавируса, выросло на 150 млн человек, заявил замминистра связи Алексей Волин, ссылаясь на замеры ведомства. Он сказал это на онлайн-дискуссии "Коммуникации в период изоляции" Дальневосточного медиасаммита.

Пандемия коронавируса

"У нас в сети очень сильно увеличилось и количество людей, которое туда пришло, и, самое главное, в разы возрос трафик. В онлайн перешел бизнес, государственные органы, общение между людьми. Очень сильно в онлайне увеличилось потребление медиаресурсов (...). Мы , когда провели замеры, увидели, что совокупное количество пользователей медийных интернет-площадок увеличилось на 150 млн пользователей. Это совокупное. Если раньше люди, предположим, пользовались двумя-тремя ресурсами, то потом они стали заходить на восемь-девять. Соответственно, аудитория стала расти", - сказал чиновник.

По его словам, пандемия показала, что аудитория в период кризиса стремится получать проверенную информацию, так что был получен ответ на вопрос, вытеснят ли блогеры профессиональных журналистов.

Иинтерес аудитории к СМИ начал снижаться, но все еще находится на высоком уровне по сравнению с февралем, добавил замминистра.

Волин добавил, что резко выросла аудиторий онлайн-кинотеатров.

"Примерно треть наших граждан являлись пользователями разного рода мобильных платформ с аудиовизуальным контентом", - добавил он.

В Минкомсвязи считают, что операторы и сети справились с многократно возросшей нагрузкой.

"Отдельная нагрузка произошла в том числе на сайты государственных органов, медийных структур. Все сайты выдержали, мы можем говорить о том, что российская сеть стресс-тест прошла", - добавил Волин.

По его словам, остается проблема доступа к высокоскоростному интернету для отдельных населенных пунктов и территорий.

Минкомсвязи Алексей Волин коронавирус

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