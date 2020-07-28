Киноотрасли в РФ предрекли "огромные проблемы" из-за коронавируса

Индустрия может потерять половину доходов в 2020 году

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Российская киноотрасль из-за пандемии COVID-19 может потерять 50% кассовых сборов в 2020 году, сообщил председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов.

"Что касается ситуации в индустрии, она действительно сложная, консенсус существует, он прогнозный, надеюсь, он не оправдается, сборы будут на 50 процентов от "мирного времени". Это означает огромные проблемы для российских кинотеатров, для российских правообладателей и для зарубежных тоже", - сказал Сельянов на пресс-конференции во вторник.

Как отметила гендиректор сети кинотеатров "Каро" Ольга Зинякова, "из 12 месяцев 8,5 кинотеатры генерировали потенциальные убытки". По ее мнению, в августе и в сентябре кинотеатрам может не хватить контента для покрытия убытков. По словам гендиректора Объединенной сети кинотеатров ("Кино Окко", "Синема Парк" и "Формула Кино") Алексея Васясина, кинотеатры в целом уже потеряли около 30 млрд рублей, поэтому очень важно понимать, когда все они смогут открыться для зрителей.

"Если говорить в целом: индустрия, наверное, потеряла порядка 50 миллиардов рублей, если говорить о кинотеатральном рынке, то порядка 30 миллиардов. Если говорить о сети, то это около 6-7 миллиардов", - уточнил он.

29 июня вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что российские кинотеатры откроются 15 июля. Васясин ранее заявил, что кинотеатры могут не успеть возобновить работу к этому моменту, поскольку для подготовки к открытию им потребуется около 30 дней.

Глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин ранее говорил "Интерфаксу", что кинотеатры в Москве могут открыться для зрителей не раньше 1 августа.