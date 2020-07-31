Brent подорожала до $43,14 после падения до трехнедельных минимумов

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок растут в пятницу, восстанавливаясь после падения до трехнедельных минимумов в предыдущую сессию на фоне надежд на новые стимулирующие меры в США после выхода данных о рекордном снижении ВВП.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по московскому времени в пятницу составляет $43,14 за баррель, что на $0,2 (0,47%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты, срок действия которых истекает в пятницу, подешевели на $0,81 (1,9%), до $42,94 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на $0,17 (0,43%) - до $40,09 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов упала на $1,35 (3,3%), до $39,92 за баррель. Котировки впервые опустились ниже отметки в $40 за баррель, завершив сессию на минимальной отметке с 9 июля, по данным Dow Jones Market Data.

По итогам этой недели цена Brent может продемонстрировать рост четвертую неделю подряд, тогда как WTI готовится завершить третью неделю подряд в плюсе на фоне восстановления котировок после резкого падения в апреле.

Участники рынка обеспокоены тем, что рост заболеваемости коронавирусом по всему миру приведет к снижению спроса на топливо, в то время как крупнейшие нефтепроизводители начинают ослаблять ограничения на добычу, пишет MarketWatch.

"Опасения по поводу спроса вышли на первые план", - приводит издание слова Фила Флинна, старшего рыночного аналитика Price Futures Group.

По его мнению, эти опасения усилились после публикации последних статистических данных, отражающих масштабы экономического ущерба, причиненного пандемией COVID-19.

Экономика США во втором квартале 2020 года рухнула на 32,9% в пересчете на годовые темпы, говорится в предварительном отчете министерства торговли США. Это рекордное падение за время публикации подобной информации, которая началась практически сразу после Второй мировой войны.

Между тем аналитики в среднем прогнозировали более значительный спад: респонденты Trading Economics предполагали сокращение на 34,1%, опрошенные The Wall Street Journal ожидали снижения на 34,6%.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на неделе, завершившейся 25 июля, выросло на 12 тыс. и составило 1,434 млн человек, говорится в отчете министерства труда США. Эксперты ожидали увеличения показателя до 1,45 млн, свидетельствуют данные Trading Economics.

Президент США Дональд Трамп в четверг высказал предположение, что, может быть, было бы лучше отложить президентские выборы в ноябре 2020 года, чтобы не прибегать к голосованию по почте в связи с угрозой коронавируса.

Тем временем страны ОПЕК+ с августа могут увеличить добычу примерно на 2 млн баррелей в сутки на фоне планируемого смягчения ограничений, введенных ранее в этом году.

"Перспективы замедления экономического восстановления и стремление ОПЕК поскорее смягчить ограничения на добычу указывают на то, что динамика спроса/предложения не способствует дальнейшему росту на нефтяных рынках в ближайшем будущем", - отмечает старший аналитик Swissquote Bank Айпек Озкардеская.