Российские биржевые индексы выросли в начале торгов на 0,9-1,5%

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций в пятницу открылись ростом котировок blue chips на отскоке внешних фондовых индикаторов и подорожании нефти на надеждах на новые стимулирующие меры экономики США. Лидируют в росте акции золотодобывающих компаний на фоне ралли цен на золото.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи вырос на 0,9% до 2907,67 пункта, индекс РТС вырос на 1,5%, до 1250,75 пункта; большинство основных "фишек" подорожали в пределах 2,2%.

Доллар подорожал на 20 копеек до 73,37 рубля. Золото подорожало на 1,5%, до $1995,8 за унцию), локально цена превышала $2005 за унцию.

Подорожали рублевые акции ПАО "Лензолото" (+9,8% и +10,3% "префы"), ПАО "Бурятзолото" (+8,8%), "Селигдара" (+6,7%), Petropavlovsk (+3,1%), ПАО "Полюс" (+3%).

Также выросли котировки "Интер РАО" (+2,2%), "ФСК ЕЭС" (+1,5%), ВТБ (+1%), "РусГидро" (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (+0,9%), "Россетей" (+0,9%), АФК "Система" (+0,9%), "Газпром нефти" (+0,9%), Сбербанка (+0,9%), "Мечела" (+0,8%), "Норникеля" (+0,8%).

Подешевели "префы" "Мечела" (-0,5%).

В США в четверг индексы S&P 500 и Dow Jones снизились на 0,4-0,9% на фоне слабых статданных, однако вырос Nasdaq (+0,4%) за счет ралли бумаг крупных технологических компаний.

По данным Минторга США, экономика страны во втором квартале рухнула на 32,9% в пересчете на годовые темпы (рекордное падение за время ведения расчетов), в то время как аналитики ожидали снижения ВВП на 34,1-35%. ВВП США в первом квартале снизился на 5%.

По данным Минтруда США, число первичных заявок на пособие по безработице на неделе, завершившейся 25 июля, выросло на 12 тыс. и составило 1,434 млн человек. Эксперты ожидали увеличения показателя до 1,45 млн, свидетельствуют данные Trading Economics.

В то же время эксперты полагают, что экономика начала возрождаться в третьем квартале, хотя увеличение числа случаев инфицирования в последнее время несколько охлаждает прогнозы. Тем не менее, пока ожидается, что в июле-сентябре рост ВВП может достигнуть 18%.

Президент США Дональд Трамп предложил отложить президентские выборы с ноября 2020 года на более поздний срок, чтобы не прибегать к голосованию по почте в связи с угрозой коронавируса. Однако ни республиканцы, ни демократы в Конгрессе США не поддерживают эту идею.

По данным статистического сайта Worldometer, США по-прежнему на первом месте в мире по числу случаев заражения COVID-19. На данный момент в стране зарегистрировано более 4,62 млн случаев заражения, скончались свыше 154,9 тыс. человек.

В пятницу в Азии динамика индексов смешанная (японский индекс Nikkei 225 упал на 2,8%, китайский Shanghai Composite растет на 0,7%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,2%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 вырос на 0,3%).

Безработица в Японии в июне снизилась до 2,8% по сравнению с 2,9% месяцем ранее, что было максимальным уровнем за три года. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем ожидали повышения до 3,1%, сообщает Trading Economics. Для сравнения: годом ранее показатель находился на отметке 2,3%.

Объем промпроизводства в Японии в июне вырос впервые за пять месяцев - на 2,7% по сравнению с маем, свидетельствуют предварительные данные. Относительно июня прошлого года показатель упал на 17,7%. Аналитики прогнозировали в среднем повышение на 1,2% в помесячном выражении и снижение на 17% за год.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в июле увеличился до 51,1 пункта по сравнению с 50,9 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного статистического управления. Аналитики в среднем ожидали, что в этом месяце показатель опустится до 50,7 пункта. Индекс PMI превышает пограничную отметку 50 пунктов пятый месяц подряд после резкого спада на пике пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в феврале, поскольку компании страны продолжают возобновлять работу и возвращаться к нормальному функционированию.

Нефть в пятницу также корректируется вверх на фоне надежд на новые стимулирующие меры в США после выхода данных о рекордном снижении ВВП, вызвавших в четверг падение цен до трехнедельных минимумов.

К 10:01 сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на 1%, до $43,35 за баррель (-1,9% в четверг), сентябрьские фьючерсы на WTI также дорожали на 1%, до $40,33 за баррель (-3,3% накануне).

По итогам этой недели цена Brent может продемонстрировать рост четвертую неделю подряд, тогда как WTI готовится завершить третью неделю подряд в плюсе на фоне восстановления котировок после резкого падения в апреле.

Участники рынка обеспокоены тем, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией по всему миру приведет к снижению спроса на топливо, в то время как крупнейшие нефтепроизводители начинают ослаблять ограничения на добычу, пишет MarketWatch.

Тем временем страны ОПЕК+ с августа могут увеличить добычу примерно на 2 млн баррелей в сутки на фоне планируемого смягчения ограничений, введенных ранее в этом году.