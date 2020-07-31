Результаты Apple в III финквартале превзошли ожидания, компания проведет сплит

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Американская Apple Inc по итогам третьего квартала 2020 финансового года продемонстрировала финансовые показатели лучше прогнозов аналитиков и объявила о намерении провести сплит акций "4 к 1".

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль за квартал, который завершился 27 июня, повысилась на 12% и составила $11,253 млрд, или $2,58 в расчете на акцию, по сравнению с $10,044 млрд, или $2,18 на акцию, полученными за сопоставимый период прошлого года.

Выручка увеличилась на 11% и достигла $59,685 млрд с $53,809 млрд годом ранее. На международные продажи пришлось 60% дохода.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем ожидали прибыль на уровне $2,05 на акцию при выручке в $52,24 млрд.

Оба этих показателя стали рекордными для третьего финквартала, отмечается в сообщении.

"Рекордный июньский квартал Apple был обусловлен двузначным ростом как в сфере продуктов и услуг, так и ростом в каждом из наших географических регионов, - сказал глава компании Тим Кук. - В непростые времена эти показатели свидетельствуют о важной роли, которую наши продукты играют в жизни наших клиентов, и о непрерывных инновациях Apple".

Совет директоров Apple объявил о выплате дивидендов в размере 82 цента на акцию. Они будут выплачены 13 августа действующим акционерам на момент закрытия реестра 10 августа.

Кроме того, совет директоров утвердил сплит "4 к 1", что сделает акции компании более доступными для широкой массы инвесторов, говорится в сообщении. Каждый акционер Apple при закрытии реестра 24 августа получит три дополнительные акции на каждую бумагу, принадлежащую ему на отчtтную дату. Торги с корректировкой на сплит начнутся 31 августа.

Сервисы Apple (App Store, Apple Music, Apple Pay и iCloud) в минувшем квартале принесли компании выручку в $13,156 млрд, что на 14,9% больше показателя годом ранее.

Доходы от продажи iPhone увеличились на 1,7% - до $26,418 млрд, компьютеров Mac - на 21,6%, до $7,079 млрд, iPad - на 31%, до $6,582 млрд. Продажи носимых устройств и аксессуаров повысились на 16,7% и достигли $6,45 млрд.

Выручка в Китае (включая Гонконг и Тайвань) в третьем финквартале выросла на 1,9%, составив $9,329 млрд, в Северной и Южной Америке - на 7,8%, до $27,018 млрд. В Европе она взлетела на 44%, - до $17,173 млрд, в Японии - на 21,7%, до $4,966 млрд.

Компания вновь не стала давать прогноз продаж на текущий год из-за экономической неопределенности, вызванной пандемией COVID-19.

Котировки акций Apple поднялись на 6,4% на дополнительных торгах в четверг. За последние три месяца рыночная стоимость компании взлетела более чем на 30% и сейчас превышает $350 млрд, в то время как фондовый индекс Dow Jones Industrial Average прибавил всего 8%.