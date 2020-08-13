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Apple задумала объединить несколько сервисов в пакете услуг Apple One

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Apple планирует ввести ряд пакетов услуг, которые дадут возможность ее клиентам подписаться сразу на несколько цифровых сервисов при экономии на ежемесячной оплате, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, Apple объявит о программе, которая получила название Apple One, в начале октября, когда пройдет презентация следующей линейки iPhone.

Введение пакетов услуг, как ожидается, будет стимулировать клиентов Apple использовать больше сервисов компании, что должно положительно сказаться на ее доходах.

Как отмечают источники, Apple планирует несколько уровней пакетов услуг. Базовый пакет будет включать сервисы Apple Music и Apple TV+, а в более дорогие варианты будут добавляться игровой сервис Apple Arcade, новостной Apple News+, а также расширенное облачное хранилище iCloud.

Цена пакета услуг будет ниже, чем совокупная стоимость доступа к сервисам по отдельности. Предполагается, что экономия для пользователей составит от $2 до $5 в месяц.

По словам источников, Apple также готовит новую подписку на сервис виртуального фитнеса, которым можно будет пользоваться как с iPhone и iPad, так и через Apple TV. Этот сервис, вероятно, войдет в наиболее дорогой пакет наряду с другими услугами Apple.

Готовящиеся компанией пакеты услуг, как ожидается, будут иметь функцию семейного доступа, в соответствии с которой всеми сервисами в рамках одного пакета смогут пользоваться до 6 человек.

Акции Apple прибавляют в цене 2,3% на торгах в четверг. C начала года они подорожали на 57,5%.

IPhone Apple США

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