Рубль заметно подешевел к доллару и евро на падении интереса к риску

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Доллар растет, евро подскочил до максимальных отметок с конца марта на Московской бирже в пятницу утром, рубль заметно дешевеет к бивалютной корзине в связи с падением интереса инвесторов к рисковым активам на опасениях относительно темпов восстановления мировой экономики.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,36-73,45 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,41 руб./$1 (+24 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 87,38 руб./EUR1 (+73,25). При этом евро торгуется выше 87 руб./EUR1 впервые с 1 апреля, на максимуме достигал отметки 87,48 руб./EUR1 впервые с 31 марта. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 44,69 копейки к уровню закрытия четверга, до 79,68 рубля.

Доллар при этом оказался на 4,67 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 1,1293 рубля выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно дешевеет к доллару и евро на старте торгов на фоне снижения интереса инвесторов к рисковым активам. Давление на рубль также оказывает спрос нерезидентов на валютную ликвидность в целях репатриации дивидендных выплат российских компаний.

Заметная разница в темпах укрепления доллара и евро на внутреннем рынке обусловлена снижением спроса на американскую валюту на Forex. Участники глобального рынка сомневаются в отношении быстрого оживления экономики США и способности властей взять пандемию коронавируса под контроль, пишет Trading Economics.

Мрачные статданные из США

Их опасения усилились после публикации последних статистических данных в Соединенных Штатах, отражающих масштабы экономического ущерба, причиненного пандемией COVID-19.

Экономика США во втором квартале 2020 года рухнула на 32,9% в пересчете на годовые темпы, говорится в предварительном отчете американского министерства торговли. Это рекордное падение за время публикации подобной информации, которая началась практически сразу после Второй мировой войны.

Аналитики в среднем прогнозировали более значительный спад: респонденты Trading Economics предполагали сокращение на 34,1%, опрошенные The Wall Street Journal ожидали снижения на 34,6%.

Количество новых заявок на пособие по безработице в США выросло вторую неделю подряд. Число работников, временно отправленных в неоплачиваемый отпуск, повышается на фоне распространения коронавируса на юге и западе страны и приостановки работы баров и ресторанов, говорят экономисты. Активный рост занятости в мае и июне способствовал оптимизму по поводу рынка труда, однако теперь экономисты опасаются, что показатель занятости в июле может быть слабее, пишет MarketWatch.

Активность в промышленности Китая растет пятый месяц подряд

Тем временем, в июле активность в промышленности Китая выросла 5-й месяц подряд. В июле индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности КНР увеличился до 51,1 пункта по сравнению с 50,9 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного статуправления (ГСУ).

Значение PMI выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе, ниже - на ее ослабление. Индекс превышает эту отметку пятый месяц подряд после резкого спада на пике пандемии COVID-19 в феврале, поскольку компании страны продолжают возобновлять работу и возвращаться к нормальному функционированию.

Аналитики в среднем ожидали, что в этом месяце показатель опустится до 50,7 пункта, сообщает Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal также прогнозировали 50,7 пункта.

Президент США Дональд Трамп в четверг, 30 июля, высказал предположение, что, может быть, было бы лучше отложить президентские выборы в ноябре 2020 года, чтобы не прибегать к голосованию по почте в связи с угрозой коронавируса.

Однако ни республиканцы, ни демократы в Конгрессе США не поддерживают идею переноса президентских выборов и настаивают на их проведении в ноябре, как и планировалось.

По данным статистического сайта Worldometer, США по-прежнему на первом месте в мире по числу случаев заражения COVID-19. На данный момент в стране зарегистрировано более 4,63 млн случаев заражения, скончались свыше 155 тыс. человек.

Цены на нефть

Цены на нефть эталонных марок повышаются в пятницу, восстанавливаясь после падения до трехнедельных минимумов в предыдущую сессию. Участники торгов надеются на новые стимулирующие меры в США после выхода данных о рекордном снижении ВВП.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 по московскому времени в пятницу поднялась на 0,68% - до $43,23 за баррель. В четверг эти контракты, срок действия которых истекает в пятницу, подешевели на 1,9%, до $42,94 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на 0,63% - до $40,17 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов упала на 3,3%, до $39,92 за баррель. Котировки впервые опустились ниже отметки в $40 за баррель, завершив сессию на минимальной отметке с 9 июля, по данным Dow Jones Market Data.

По итогам этой недели цена Brent может продемонстрировать рост четвертую неделю подряд, тогда как WTI готовится завершить третью неделю подряд в плюсе на фоне восстановления котировок после резкого падения в апреле.

Тем временем страны ОПЕК+ с августа могут увеличить добычу примерно на 2 млн баррелей в сутки на фоне планируемого смягчения ограничений, введенных ранее в этом году.