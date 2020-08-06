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Сенат США одобрил проект о запрете госслужащим пользоваться TikTok

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Американские сенаторы приняли законопроект о запрете на использование приложения TikTok на мобильных устройствах госслужащих в США.

"Сегодня американский Сенат направил мощное послание компаниям, находящимся под контролем коммунистического Китая, таким как TikTok, которые обязались шпионить, красть и цензурировать любой контент, какой только пожелает Компартия Китая", - написал в твитере, комментируя этот шаг, один из авторов законопроекта, сенатор от штата Флорида Рик Скотт.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп сообщил журналистам в Белом доме, что работа приложения TikTok в США будет прекращена, если до 15 сентября оно не будет продано американской компании.

США TikTok

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