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Киев пообещал сотрудничать с американскими государственными органами

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявляет, что Украина всегда готова сотрудничать с государственными органами США в соответствии со своими обязательствами.

"Я хочу подчеркнуть, что Украина всегда готова сотрудничать с американскими государственными органами в соответствии с нашими договорными обязательствами. Мы готовы отвечать на любые официальные запросы", - сказал он "Интерфаксу", комментируя заявление руководителя Национального центра контрразведки и безопасности США Уильяма Эванины о вмешательстве в американские выборы со стороны России с помощью украинского нардепа Андрея Деркача.

Ермак также отметил, что Украина никогда не будет вмешиваться в выборы в США. "Как сказал президент Владимир Зеленский, предотвращение втягивания нашей страны во внутреннюю политику Соединенных Штатов - это вопрос нашей национальной безопасности. Украина не собирается вмешиваться в выборы в США, и точка", - заявил глава ОП.

Как сообщалось, 8 августа президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что Киев не будет никоим образом вмешиваться в выборы в США и считает, что ее гражданам следует воздерживаться от любой деятельности, связанной с президентскими выборами в США.

7 августа глава контрразведки США Эванина заявил, что Россия осуществляет вмешательство в американские выборы с помощью действий народного депутата Украины Андрея Деркача, пытается дискредитировать кандидата в президенты от Демократической партии Джозефа Байдена.

Украина Андрей Ермак США

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