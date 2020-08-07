Импорт свинины в Россию приблизился к нулю

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - В I полугодии 2020 года импорт свинины в Россию "почти обнулился", экспорт вырос почти в два раза, следует из презентации Национального союза свиноводов. Полугодовой импорт составил 1400 тонн блочной свинины против 56 500 тонн годом ранее.

В Союзе отмечают, что текущий год станет первым за последние 30 лет, когда страна практически обойдется без импорта. В числе причин этого называют переход с 2020 года на плоскую пошлину в 25% при поставках свинины в Россию, низкие цены на внутреннем рынке и рост мировых цен из-за распространения африканской чумы свиней в Китае. Главной причиной свиноводы называют рост собственного производства.

Экспорт свинины (с учетом шпика и субпродуктов) в первом полугодии вырос почти в два раза и достиг 87 830 тонн (на $144 млн) против 44 730 тонн годом ранее, при этом существенно улучшилась структура экспорта, говорится в презентации. Если год назад более половины поставок приходилось на субпродукты, то в этом году основную часть (53 100 тонн) составило мясо. Существенно вырос и экспорт живых свиней - до 1 380 тонн в убойном весе против 20 тонн годом ранее.

По прогнозу Союза, по итогам года экспорт продукции свиноводства может приблизиться к 200 000 тонн (на $300 млн).

Пока производство свинины выше на 9% (на 350 000 тонн) прошлогоднего. Топ-20 компаний, на долю которых приходится 70% рынка, в ближайшие четыре года планируют увеличить производство на 47%. В результате за этот период будет добавлено около 1,4 млн тонн в живом или 1 млн тонн в убойном весе.

Как прогнозируют в Союзе, этот дополнительный объем будет распределен по трем каналам. На увеличение потребления необходимо 300 000-350 000 тонн. Рост потребления эксперты связывают со снижением цен на свинину. В прошлом году они снизились на 8%, потребление выросло на 5%, или на 170 000 тонн. В первом полугодии этого года свинина подешевела на 10,4%, потребление выросло на 5,2%, до 1,931 млн тонн.

По итогам года, как прогнозируют в Союзе, оптовые цены на живых свиней снизятся не менее чем на 10% и составят около 90 рублей за кг (без НДС). Но при негативном сценарии развития экономического кризиса падение может ускориться до 15%.

Вторым каналом распределения станет замещение выпадающих объемов банкротящихся старых предприятий и продолжающееся снижение производства свинины в личных подсобных хозяйствах. Сюда тоже могут уйти до 350 тыс. тонн.

Столько же придется и на увеличение экспорта.

В связи с пандемией и девальвацией рубля себестоимость производства живых свиней может повыситься минимум на 10%. В совокупности со снижением цен это может ухудшить финансово-экономическое положение отрасли, которое и в этом году является достаточно напряженным, говорится в презентации.