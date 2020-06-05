Эксперты оценили потенциал поставок российской свинины в Китай в $1 млрд в год

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Российские свиноводы при открытии рынка Китая могут поставлять на него до 300-350 тысяч тонн свинины на $1 млрд в год. Отечественному рынку грозит перепроизводство. Свиноводы не исключают введения моратория на новые проекты в ряде регионов.

Как сообщает Россельхозбанк, такие оценки прозвучали на отраслевой агросессии по развитию свиноводства. Банк запустил серию встреч, посвященных актуальным вопросам развития АПК в текущих условиях.

"Выход на рынок Китая может кардинальным образом изменить ситуацию в отрасли в лучшую сторону. Из-за дефицита свинины Китай кратно увеличит импорт продукции свиноводства - до 4,5 млн тонн в 2020 году и до 3-3,5 млн тонн в 2021-2025 годах", - говорится в сообщении. При этом Россия не имеет доступ на китайский рынок, составляющий почти половину всего мирового экспорта. "Уже имея опыт работы с Гонконгом и Вьетнамом, российские свиноводы могли бы рассчитывать на увеличение поставок свинины в Китай до 300-350 тысяч тонн стоимостью до $1 млрд в текущих ценах", - отмечает банк.

В пресс-релизе напоминается, что в 2019 году поставки российской свинины за рубеж выросли на 27%, до 108 тыс. тонн. В долгосрочной перспективе экспорт может превысить 400-500 тыс. тонн. В прошлом году продукция свиноводства России была допущена на рынок Вьетнама, однако крупнейший мировой рынок - Китай - для российских свиноводов закрыт.

Перенасыщенность российского рынка

По итогам 2019 года Россия вошла в первую пятерку стран-производителей свинины, практически разделив четвертое место с Бразилией. По данным Росстата, в прошлом году было произведено 3 млн 936 тыс. тонн свинины.

В то же время все участники агросессии сошлись во мнении, что в настоящее время состояние рынка свинины выглядит непростым. Генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев, процитированный в пресс-релизе, акцентировал внимание на риске перенасыщения отечественного рынка.

"С того момента, как в 2018 году Россия вышла на самообеспеченность по свинине, рынок изменился. Сегодня мы видим необходимость приступать к мораторию на новые проекты в части товарного производства в отдельных регионах", - заявил он.

Перспективы розницы

Председатель совета директоров ГК "Агроэко" Владимир Маслов, заявив, что компания рассчитывает на открытие экспорта в Китай, вместе с тем подчеркнул, что при текущих тенденциях важно работать над повышением производственной эффективности, снижением затрат и себестоимости, а также над расширением рынков сбыта. "Хорошие перспективы роста имеют магазины "у дома" или мясные лавки, поэтому мы планируем эти каналы развивать", - сказал он.

"Мы опробовали работу в рознице: у нас около 110 собственных торговых точек. Планируем и дальше двигаться в направлении небольших розничных торговых лавок и рассчитываем иметь до тысячи своих торговых точек по Центральному федеральному округу", - сообщил генеральный директор ГК "Агропромкомплектация" Сергей Новиков.

Потенциал проектов в Сибири и на Дальнем Востоке

Оценивая в ходе встречи перспективы роста инвестиционного кредитования отрасли, эксперты Россельхозбанка отметили, что это завершение вертикальной интеграции производителей, прежде всего, строительство селекционно-генетических центров и производство мясных продуктов, а также запуск новых мощностей в регионах Сибири и Дальнего Востока для удовлетворения спроса на охлажденное мясо. По оценке Центра отраслевой экспертизы банка, потенциал запуска новых инвестиционных проектов в свиноводстве в регионах Сибири и Дальнего Востока сохраняется и составляет 250 тыс. тонн в год.

Меняется картина отраслевых рисков

Как заявил на встрече председатель правления Россельхозбанка Борис Листов, в условиях кризиса "параметры многих стартовавших в отрасли проектов будут вынужденно пересмотрены, поскольку меняется картина отраслевых рисков и стратегическое видение рынка". "Но неслучайно говорят, что каждый кризис - это не только проблемы, но и новые возможности. В случае с АПК это поиск новых рынков сбыта, в том числе и за рубежом, развитие цифровых агротехнологий, включая онлайн-площадки для продажи продовольствия, увеличение глубины переработки сельхозсырья. В целом повышение эффективности экономических и управленческих моделей на агропредприятиях", - сказал он.

Россельхозбанк создан в 2000 году, принадлежит государству. По итогам первого квартала 2020 года он занимает 5-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".