Свиноводы решили настаивать на введении экспортной пошлины на зерно

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Национальный союз свиноводов, в числе других отраслевых объединений направивший в правительство РФ письмо с просьбой ввести экспортную пошлину на зерно, будет настаивать именно на этой мере ограничения экспорта.

"Мы, безусловно, продолжим свою аргументацию, будем продолжать отстаивать свою позицию", - заявил генеральный директор союза Юрий Ковалев на международной конференции "Российское свиноводство 2020-2025" в четверг.

Комментируя прозвучавшее на мероприятии сообщение о том, что мировой рынок спокойно отреагировал на планы России ввести квоту на экспорт зерна, он дал понять, что это лишь подтверждает позицию свиноводов.

"Эта мера не ограничит (рост цен - ИФ), именно поэтому мы говорим о попытке регулирования экспорта (с помощью пошлины - ИФ). Это, с нашей точки зрения, не краткосрочный, а стратегический шаг, - заявил Ковалев. - Мы понимаем, что урожай огромный. Это наше будущее, в котором предстоит жить".

Как заявил на конференции генеральный директор ИКАР Дмитрий Рылько, предлагаемая экспортная квота на зерно приблизительно равна экспортному потенциалу, который останется на период ее введения. При этом он отметил, что при принятии ограничительных решений необходимо учитывать, какую роль играет Россия на мировом рынке зерна, прежде всего, на рынке пшеницы.

"На мировом рынке пшеницы каждый шаг России вызывает очень серьезную реакцию, потому что мы на этом рынке законодатели, особенно в этом сезоне. Каждый наш чих сразу же отражается на нем и может бумерангом прилететь к нам, - сказал он. - Надо осознавать последствия принимаемых решений".

Между тем, как сообщал Минсельхоз, проект постановления правительства, направленный на согласование в заинтересованные ведомства, предусматривает введение с 15 февраля 2021 года квоты на экспорт зерна в размере 17,5 млн тонн. Первоначально ведомство предлагало квоту в 15 млн тонн.

Как сообщили "Интерфаксу" в аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко, обращение отраслевых союзов направлено в Минсельхоз и Минэкономразвития.

Экспортная пошлина на пшеницу в настоящее время обнулена (до 1 июля 2021 года).