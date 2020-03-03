Минсельхоз заявил о назревшем перепроизводстве у свиноводов

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В Минсельхозе РФ допускают заключение экспортных соглашений и на других рынках АПК - наряду с обсуждаемым стимулированием экспорта сахара.

"Если в какой-то отрасли будет подобное, то и другие подтянутся. Это обычно происходит от запроса, когда есть проблема", - заявила журналистам замминистра сельского хозяйства Елена Фастова во вторник в Москве.

По ее словам, в настоящее время "свиноводы активно работают, потому что у них тоже назрело перепроизводство, они тоже продумывают, как сохранить рынок".

Как отмечала газета "Коммерсантъ", по итогам прошлого года оборот российских производителей свинины останется на уровне 2018 года — около 452 млрд рублей. Такие данные приводились в обзоре Deloitte и Центра стратегических разработок (ЦСР). Показатель не вырастет впервые как минимум с 2016 года. В 2019 году оптовые цены на свинину упали, а себестоимость производства увеличилась вслед за ростом цен на зерновые, пишут аналитики.

Свиноводы — одни из главных бенефициаров введенных РФ импортных ограничений, в том числе продуктового эмбарго 2014 года. Тогда производство свинины в стране было около 2,97 млн тонн. А в 2019 году показатель может достичь 3,85 млн тонн, что на 2,9% больше, чем годом ранее, пишет "Ъ" со ссылкой на Центр агроаналитики Минсельхоза.

Экспорт поможет

Как сообщалось, ФАС подготовила проект постановления правительства, которое допускает заключение экспортных соглашений между производителями для активизации экспорта сахара. Необходимость этого связана с тем, что перепроизводство сахара в РФ привело к резкому снижению цен на сахар.

Только за последнее время стало известно о закрытии или о приостановке работы трёх сахарных заводов в РФ.

По прогнозу Союзроссахара, из урожая сахарной свеклы 2019 года будет произведено 7,7 млн тонн сахара, в то время как годовая потребность страны в нем не превышает 6 млн тонн. Поскольку отдельные производители не могут сформировать товарные экспортные партии сахара, было предложено создавать экспортные объединения.

Проект, разработанный ФАС, разрешает заключение соглашений между производителями сахара и/или торговцами при его экспорте за пределы ЕАЭС. Согласно документу, Минсельхоз, исходя из баланса спроса и предложения сахара на внутреннем рынке, в течение 30 дней должен определить совокупный объем вывоза сахара за пределы ЕАЭС. ФАС будет поручено обеспечить контроль выполнения участниками соглашений обязательных условий для обеспечения конкуренции. К тому же соглашения должны быть согласованы с антимонопольной службой.

Соглашения признаются допустимыми, если выполняют обязательные условия для обеспечения конкуренции. Кроме того, совокупный объем производства сахара участниками соглашения с учетом объемов производства лицами, входящими с ними в одну группу, должен составлять менее 70% от совокупного объема производства за календарный год, предшествующий дате заключения соглашения. Документ также предусматривает, что в период действия соглашения его участники должны реализовать на бирже не менее 10% от общего объема произведенного ими сахара.