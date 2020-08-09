Второй танкер с нефтью из США для Белоруссии прибыл в литовский порт

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - В порт Клайпеды прибыл второй танкер с американской нефтью для Белоруссии, сообщили в воскресенье в концерне "Белнефтехим".

"Сегодня в порт Клайпеды прибыл танкер с американской нефтью сорта "Белый Орел" объемом 76 тыс. т", - сказал пресс-секретарь концерна Александр Тищенко журналистам.

По его информации, к вечеру начнется разгрузка. Как отметил Тищенко, далее нефть будет транспортироваться по железной дороге на Новополоцкий НПЗ. Планируется, что 12-13 августа первые цистерны прибудут на завод и к концу месяца уже вся партия поступит на переработку, заявил он.

"Это вторая танкерная поставка американской нефти в Беларусь, - добавил представитель концерна. - Сорт, поставленный в этот раз, специально разработан в качестве аналога российского Urals для европейских НПЗ".

Первая американская нефть начала поступать для переработки на белорусский НПЗ "Нафтан" 11 июня.

В начале июля министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что поставка нефти из США в республику - это не одноразовый шаг, а долгосрочная программа.