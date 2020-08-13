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В Белоруссии выразили надежду на долгосрочные поставки нефти из США

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков заявил, что концерн рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с мировыми поставщиками нефти, в том числе с США.

"Комментируя по просьбе журналистов заявление госсекретаря США Майкла Помпео о возможной приостановке поставок нефти в Беларусь, глава концерна отметил, что в стране рассчитывают на долгосрочное сотрудничество со всеми мировыми поставщиками нефти", - передает госагентство БелТА.

Он напомнил, что сегодня в Белоруссию по железной дороге из Литвы доставят первую партию американской нефти нового сорта, на заводе "Нафтан" будут изучены ее преимущества и недостатки. В целом это уже будет вторая поставка нефти из США.

Накануне, 12 августа, Помпео заявил, что не исключает возобновления санкций в отношении Белоруссии и приостановки поставок нефти в республику.

"Мы не определились, какой ответ будет подходящим, но я могу сказать вам следующее: мы будем работать с нашими европейскими друзьями, теми, кто в равной степени обеспокоены тем, что произошло. Мы хотим хороших результатов для белорусского народа, и мы будем принимать соответствующие меры", - сказал Помпео, комментируя планы поставок американской нефти в Белоруссию и отправки посла США в Минск. Помпео подчеркнул, что в США обеспокоены тем, как прошли выборы в Белоруссии.

9 августа в порт Клайпеды прибыл второй танкер с американской нефтью для Белоруссии. Это вторая танкерная поставка американской нефти в Белоруссию. Сорт, поставленный в этот раз, специально разработан в качестве аналога российского Urals для европейских НПЗ.

Первая американская нефть начала поступать для переработки на белорусский НПЗ "Нафтан" 11 июня.

В начале июля министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что поставка американской нефти в республику - это не одноразовый шаг, а долгосрочная программа.

В феврале, на фоне очередного нефтяного кризиса между Белоруссией и РФ, Помпео заявлял, что США готовы на 100% обеспечить поставки нефти в республику.

Мощности двух белорусских НПЗ позволяют перерабатывать 24 млн тонн нефти в год.

Белнефтехим Белоруссия Андрей Рыбаков США Майк Помпео

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