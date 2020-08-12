Малые народы Севера попросили Илона Маска не покупать продукцию "Норникеля"

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Организация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России "Абориген-форум" призвала основателя Tesla и Space X Илона Маска не покупать никель, медь и другую продукцию "Норникеля".

Они объяснили, что обратились к наму, поскольку он в конце июля призвал производителей никеля выпускать его больше, в том числе для нужд Tesla, и пообещал, что компания может заключить с ними "гигантский долгосрочный контракт", если они будут "производить никель эффективно и безопасно для экологии".

"Абориген-форум" просит Маска не покупать продукцию "Норникеля" до тех пор, пока не будут выполнены четыре условия. Во-первых, организация хочет, чтобы сначала была проведена полная и независимая оценка ущерба от работы компании в Мурманской области и на Таймыре, в том числе от утечки 21 000 тонн солярки на ТЭЦ-3 под Норильском, а также полная оценка "влияния этого ущерба на традиционный образ жизни и традиционную хозяйственную деятельность коренных народов".

Во-вторых, они требуют компенсации ущерба традиционному образу жизни коренных малочисленных народов от деятельности компании. Затем они требуют, чтобы был разработан и профинансирован план рекультивации загрязненных компанией территорий на полуострове Таймыр и в Мурманской области.

Четвертым условием они назвали пересмотр политики "Норникеля" в отношении коренных народов в пользу соблюдения их прав.

"Абориген-Форум" - неформальное объединение 39 независимых экспертов, активистов, лидеров и организаций коренных малочисленных народов из 14 регионов Севера, Сибири и Дальнего Востока России.