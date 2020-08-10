С Кипра – $2 млрд в фонд социальной справедливости. Обобщение

Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Кипр не смог отказаться от предложения, сделанного Россией, и с 1 января налог на выплачиваемые из РФ в излюбленную бизнесом юрисдикцию доходы в виде дивидендов и процентов будет составлять 15%. Этот шаг может оказаться самым важным с точки зрения пополнения бюджета из всех мер, анонсированных в конце марта президентом Владимиром Путиным в его "антивирусном" обращении к гражданам в составе "пакета социальной справедливости". По крайней мере, согласно оценкам Минфина, поступления от соглашения с Кипром могут больше чем вдвое превысить поступления от гораздо более нашумевшего нововведения - прогрессии налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для высоких зарплат.

Вирус социальной справедливости

Соглашение об избежании двойного налогообложения с Кипром действует больше 20 лет и активно используется российским бизнесом: это самая популярная транзитная юрисдикция у отечественных предпринимателей. По оценкам, которые приводил Минфин, на Кипр в 2018 году было выведено более 1,4 трлн рублей, а в 2019 году - свыше 1,9 трлн рублей. Существующее налоговое соглашение с Кипром предусматривает привлекательные условия с точки зрения налогообложения. Ставку при выплате дивидендов на Кипр можно снизить до 5% или 10%, а на проценты по займам - до 0%.

Вопрос о радикальном пересмотре соглашения с Кипром, а заодно и с другими транзитными юрисдикциями, был поднят на волне борьбы с последствиями коронавируса: необходимость мобилизовать ресурсы для финансирования внеплановых расходов бюджета заставила власти заглянуть в те уголки, которые до сих пор фискальный прожектор обходил стороной.

"Все выплаты доходов (в виде процентов и дивидендов), уходящие из России за рубеж, в офшорные юрисдикции, должны облагаться адекватным налогом. Сейчас две трети таких средств, а по сути это доходы конкретных физических лиц, в результате разного рода схем так называемой оптимизации облагаются реальной ставкой налога лишь в 2%. Тогда как граждане даже с небольших зарплат платят подоходный налог в 13%. Это, конечно, мягко говоря, несправедливо. Поэтому предлагаю для тех, кто выводит свои доходы в виде дивидендов на зарубежные счета, предусмотреть ставку налога на такие дивиденды в 15%", - заявил Путин 25 марта в обращении к гражданам России.

"Естественно, это потребует корректировки наших соглашений об избежании двойного налогообложения с некоторыми странами. Прошу правительство организовать такую работу. Если же иностранные партнеры не примут наши предложения, то Россия выйдет из этих соглашений в одностороннем порядке. И начнем с тех стран, через которые проходят значительные ресурсы российского происхождения, что является наиболее чувствительным для нашей страны", - сказал ючил президент.

Для подавляющего большинства адресатов обращения эти слова, в отличие от объявленной тогда же прогрессии НДФЛ и обложения налогом банковских вкладов от 1 млн рублей, вряд ли что-то значили: налоговые соглашения с офшорами играют важную роль в жизни крайне узкой группы российских граждан. Их Путин попросил воспринимать повышение налога на дивиденды стоически, как свой вклад в социальную справедливость в тяжелых условиях эпидемии. "Предложенные решения - непростые. Но прошу относиться к ним с пониманием. И добавлю, все дополнительные поступления в бюджет, которые будут получены в результате реализации двух обозначенных мер, предлагаю целевым образом направлять на финансирование мер поддержки семей с детьми, на помощь людям, столкнувшимся с безработицей или оказавшимся на больничном", - сказал тогда президент.

Первыми о внесении изменений в двусторонние соглашения в части повышения ставки налога на доходы в виде дивидендов и процентов российский Минфин известил министерства финансов Кипра, Люксембурга и Мальты.

В конце июня Минфин сообщил, что начинает разработку законопроекта о денонсации конвенции между правительствами России и Мальты об избежании двойного налогообложения, а в начале августа заявил о намерении денонсировать аналогичное соглашение с Кипром. "В ходе переговоров Кипр выдвинул свои предложения, проанализировав которые Минфин России пришел к заключению, что по сути они размывают и делают недостижимым предполагаемый российской стороной эффект от принимаемых мер по поддержке национальной экономики и социальных программ, а также будут способствовать безналоговому выводу с территории РФ через кипрскую юрисдикцию значительных финансовых ресурсов российского происхождения", - заявил тогда Минфин.

Кипр, в свою очередь, дал понять, что надеется все же спасти договор, анонсировав финальный раунд переговоров финансовых ведомств двух стран 10-11 августа. Это заявление Минфин Кипра сделал еще 3 августа, но вопрос о переговорах российское министерство прокомментировало только в пятницу. "Российская Федерация согласилась провести раунд переговоров с Республикой Кипр в Москве в Минфине России 10 и 11 августа. Коллегам с Кипра будет еще раз предложено согласиться на пересмотр ставок налога у источника в отношении процентов и дивидендов до уровня 15% с учетом отдельных изъятий в отношении институциональных инвестиций", - сказал журналистам статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов.

"Мы согласились на их предложение, и 10 августа в 12 часов (в Москве - ИФ) начнутся официальные переговоры. Мы предложили на большинство выплат в виде процентов и дивидендов из России на Кипр поднять налог у источника до 15%, оставив исключение только в отношении институциональных инвестиций, таких как облигационные займы и прямые инвестиции публичных компаний с долей участия более 15%. Это наше окончательное предложение", - сообщил Сазанов.

Что касается Мальты и Люксембурга, то обе страны в целом согласились на предлагаемые российской стороной условия. Сейчас уже нет необходимости в денонсации соглашения с Мальтой, отметил Минфин.

Капитуляция...

В понедельник Россия и Кипр провели переговоры о корректировке соглашения об избежании двойного налогообложения. Для вопроса с таким огромным "ценником" решение было принято довольно быстро: уже в районе 15:00 по московскому времени стало известно, что Кипр "капитулировал". Первым сообщил об этом кипрский министр Константинос Петридес, написавший в твиттере, что "важное и взаимовыгодное соглашение" достигнуто.

Вскоре это подтвердил российский Минфин. "В рамках переговоров Республика Кипр согласилась на условия РФ по внесению изменений в российско-кипрское соглашение об избежании двойного налогообложения в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов", - сообщил Минфин. Главой российской делегации на переговорах был вице-премьер Алексей Оверчук, курирующий в правительстве международное сотрудничество.

"Кипрская делегация полностью согласилась с условиями российской стороны. Мы парафировали проект протокола, который должен быть подписан в сентябре 2020 года", - сообщил Оверчук.

Ратификация протокола должна состояться до конца 2020 года, и он вступит в силу с 1 января 2021 года.

"Так как сегодня состоялось парафирование протокола, мы останавливаем процесс денонсации соглашения. В ближайший месяц мы также планируем завершить переговоры с Люксембургом и Мальтой на тех же условиях, что мы предложили Кипру", - отметил статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

Также Россия ждет официального ответа от Нидерландов на направленные предложения о пересмотре налогового соглашения в ближайшие недели. Если Нидерланды согласятся вести переговоры, то им будут предложены те же условия, что и Кипру, отметил Минфин РФ.

...И контрибуция

"Все наши предложения были поддержаны. Со стороны кипрских коллег звучали предложения добавить инвестиционные фонды в эти исключения (из нормы в 15%, ранее среди них назывались облигационные займы и прямые инвестиции публичных компаний - ИФ), иные аналогичные инструменты, но они не были поддержаны российской стороной, поскольку это привело бы к снижению тех дополнительных доходов, которые мы ожидаем получить. Соответственно, были согласованы только российские предложения", - сказал в интервью "России 24" (ВГТРК) Сазанов.

"Мы ожидаем дополнительные поступления от обложения выплат на Кипр начиная со следующего года в размере 130-150 млрд рублей ежегодно", - сообщил он.

Таким образом, пересмотренное соглашение с одним только Кипром должно дать бюджету порядка $2 млрд в год. Прогрессивный НДФЛ (15% вместо стандартных 13% в отношении превышающей 5 млн рублей в год части дохода физлиц), по озвученным в марте оценкам, должен дать бюджету много меньше - примерно 60 млрд рублей.