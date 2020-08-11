Судоверфь "Звезда" в 2019 г. получила вдвое больше авансов на 6 судов

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - АО "Дальневосточный завод "Звезда" (на его базе строится судостроительный комплекс "Звезда") в 2019 году, как и в предыдущем, получило заказы на строительство 6 судов, следует из отчетности компании.

При этом сумма авансов по контрактам прошлого года увеличилась почти вдвое к уровню 2018 года – до 7,9 млрд рублей.

Так, на судоверфи были размещены заказы, в частности, на строительство ледокольного танкера-газовоза СПГ (сумма аванса – 4,17 млрд рублей), арктического танкера-челнока дедвейтом 69 тыс. тонн (2,67 млрд рублей) и атомного ледокола "Лидер" (договор заключен 25 декабря, информация об авансе отсутствует).

Всего за период с 2016 года верфь заключила контракты на строительство 25 судов, эти работы проавансированы на общую сумму более 31,2 млрд рублей.

Кроме того, завод "Звезда" в 2019 году в 1,8 раза увеличил среднесписочную численность сотрудников, которых на начало 2020 года насчитывалось 2 тыс. 570 человек.

В материалах отчетности говорится, что предприятие является получателем госпомощи по программе "Повышение мобильности трудовых ресурсов" в рамках содействия занятости населения Приморского края на 2013-2020 годы. Общая сумма поступлений по программе за прошлый год составила 97,8 млн рублей, остаток средств на конец отчетного периода - 78,2 млн рублей.

ССК "Звезда" создается на базе Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС) консорциумом АО "Роснефтегаз", ПАО "НК "Роснефть" и Газпромбанка.

По данным сайта "Роснефти", производственная программа ССК "Звезда" до 2035 года предусматривает строительство 178 единиц судов и морской техники различных типов. Пилотную загрузку комплексу обеспечивает "Роснефть" с заказом 28 судов.