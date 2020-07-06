На судоверфи "Звезда" заложили пятый танкер класса "Aфрамакс"

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - ООО "Судостроительный комплекс "Звезда" (ССК, создается на базе Дальневосточного завода "Звезда" в Приморском крае) в понедельник заложило пятый танкер типа "Афрамакс", говорится в сообщении "Роснефти".

Судно названо в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Всего в портфеле заказов ССК "Звезда" 12 танкеров типа "Афрамакс". В настоящее время на верфи ведется строительство пяти из них (с учетом "Нурсултана Назарбаева"). Первое спущено на воду в мае 2020 года и проходит швартовные испытания.

Танкеры "Афрамакс" дедвейтом 114 тыс. тонн, длиной 250 метров и шириной 44 метра станут первыми судами такого типа, построенными в России. Пилотную загрузку комплексу обеспечивает компания "Роснефть", разместившая на верфи заказ на 28 судов. В частности, из 12 "Афрамаксов" десять заказала "Роснефть", еще два – "Совкомфлот".

В целом производственная программа ССК "Звезда" на период до 2035 года насчитывает 178 единиц судов и морской техники различных типов.

ССК "Звезда" создается на базе Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС) консорциумом АО "Роснефтегаз", ПАО "НК "Роснефть" и Газпромбанка.

В продуктовую линейку "Звезды" войдут суда водоизмещением до 350 тыс. тонн, элементы морских платформ, суда ледового класса, коммерческие суда для транспортировки грузов, специальные суда и другие виды морской техники любой сложности, характеристик и назначений, в том числе техника, которая ранее в России не выпускалась в связи с отсутствием необходимых спусковых и гидротехнических сооружений. Пилотную загрузку комплексу обеспечивает компания "Роснефть", которая заключила с ДЦСС эксклюзивное соглашение о размещении всех заказов на строительство новой морской техники и судов на его мощностях.