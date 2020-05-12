Завод "Звезда" спустил на воду первый танкер Aframax на газомоторном топливе

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - ООО "Судостроительный комплекс "Звезда" (ССК, создается на базе Дальневосточного завода "Звезда" в Приморском крае) опустило первый танкер Aframax на газомоторном топливе, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, кадры которой показал телеканал "Россия24"..

"Тоже никто не верил", - сказал он.

"Я знаю. Это реальная победа, поздравляю", - ответил Путин.

ССК "Звезда" создается консорциумом АО "Роснефтегаз", ПАО "НК "Роснефть" и Газпромбанка.

Производственная программа ССК "Звезда" на период до 2035 года насчитывает 178 единиц судов и морской техники различных типов. Пилотную загрузку комплексу обеспечивает компания "Роснефть", разместившая на судоверфи заказ на 28 судов. В частности, из 12 афрамаксов десять заказала "Роснефть", еще два - "Совкомфлот".

В продуктовую линейку "Звезды" войдут суда водоизмещением до 350 тыс. тонн, элементы морских платформ, суда ледового класса, коммерческие суда для транспортировки грузов, специальные суда и другие виды морской техники любой сложности, характеристик и назначений, в том числе техника, которая ранее в России не выпускалась в связи с отсутствием необходимых спусковых и гидротехнических сооружений. Пилотную загрузку комплексу обеспечивает "Роснефть", которая заключила с ДЦСС эксклюзивное соглашение о размещении всех заказов на строительство новой морской техники и судов на его мощностях.

Афрамаксы, заказанные "Роснефтью", предназначены для перевозки нефти и нефтепродуктов. Длина танкера составляет 250 метров, ширина - 44 метра. Дедвейт Aframax составляет от 80 до 120 тыс. тонн.