Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:47Заразились
на 12.05В России 232 243+10 899В мире 4 177 504+75 805

Завод "Звезда" спустил на воду первый танкер Aframax на газомоторном топливе

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - ООО "Судостроительный комплекс "Звезда" (ССК, создается на базе Дальневосточного завода "Звезда" в Приморском крае) опустило первый танкер Aframax на газомоторном топливе, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, кадры которой показал телеканал "Россия24"..

"Тоже никто не верил", - сказал он.

"Я знаю. Это реальная победа, поздравляю", - ответил Путин.

ССК "Звезда" создается консорциумом АО "Роснефтегаз", ПАО "НК "Роснефть" и Газпромбанка.

Производственная программа ССК "Звезда" на период до 2035 года насчитывает 178 единиц судов и морской техники различных типов. Пилотную загрузку комплексу обеспечивает компания "Роснефть", разместившая на судоверфи заказ на 28 судов. В частности, из 12 афрамаксов десять заказала "Роснефть", еще два - "Совкомфлот".

В продуктовую линейку "Звезды" войдут суда водоизмещением до 350 тыс. тонн, элементы морских платформ, суда ледового класса, коммерческие суда для транспортировки грузов, специальные суда и другие виды морской техники любой сложности, характеристик и назначений, в том числе техника, которая ранее в России не выпускалась в связи с отсутствием необходимых спусковых и гидротехнических сооружений. Пилотную загрузку комплексу обеспечивает "Роснефть", которая заключила с ДЦСС эксклюзивное соглашение о размещении всех заказов на строительство новой морской техники и судов на его мощностях.

Афрамаксы, заказанные "Роснефтью", предназначены для перевозки нефти и нефтепродуктов. Длина танкера составляет 250 метров, ширина - 44 метра. Дедвейт Aframax составляет от 80 до 120 тыс. тонн.

Звезда Aframax Роснефть Приморский край

Новости по теме

Новости

Сечин попросил Путина увеличить доступность кредитования для "Роснефти"

Дмитрий Песков заболел коронавирусом

Дмитрий Песков заболел коронавирусом

Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу

Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу

Директор Третьяковки допустила открытие галереи в июле

Директор Третьяковки допустила открытие галереи в июле

Источник назвал причиной возгораний аппаратов ИВЛ слабую проводку в больницах

Пандемия коронавируса

В ВОЗ сочли, что Россия выходит на стабилизацию ситуации с коронавирусом

Больница Святого Георгия на время откажется от аппаратов ИВЛ "Авента-М"

ФСБ предотвратила теракт в Тверской области

Чиновники решили проверить аппараты ИВЛ в недавно горевших больницах

Аппарат ИВЛ в больнице Петербурга, где погибли пять пациентов, загорелся на глазах у врача

Аппарат ИВЛ в больнице Петербурга, где погибли пять пациентов, загорелся на глазах у врача
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');