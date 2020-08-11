Лавров объявил о скором завершении прокладки "Северного потока 2"

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Все участники строительства газопровода "Северный поток 2" настроены на его завершение, есть основание полагать, что это произойдет в самое ближайшее время, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом.

Комментируя намерение США ввести санкции в отношении участников проекта, Лавров заявил, что из этого видно, "как Вашингтон оперирует на международной арене, не стесняясь никаких методов, что подтверждается и ситуацией вокруг "Северного потока 2".

"Заявляется публично, что США любой ценой остановят "Северный поток 2", потому что США привержены обеспечению энергетической безопасности Европы. Если наши европейские партнеры готовы отдать решение вопросов своей безопасности, будь то энергетической, будь то в какой-либо иной сфере, Соединенным Штатам, (...) то это их решение", - отметил министр.

В Москве видят, что позиция ФРГ иная, добавил он.

Он напомнил, что, в Вашингтоне считают, что США обеспечивают безопасность ФРГ, при этом Германия платит миллиарды России, и назвал это "сильным передергиванием".

Маас заявил "Интерфаксу", что в Европе сами решают, где покупать газ и как обеспечивать энергобезопасность и диверсифицировать источники.

Санкции против проекта "Газпрома" по доставке газа в Германию были включены в оборонный бюджет США на 2020 финансовый год, и уже в декабре 2019 года заставили трубоукладчика Allseas экстренно остановить работу. Сейчас в Конгрессе идет подготовка проекта военного бюджета на следующий финансовый год, и в нем также есть санкции против "Северного потока 2".