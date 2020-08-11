Глава МИД ФРГ: Европа сама решает, где покупать энергоносители

Хайко Маас рассказал о противостоянии с США по "Северному потоку 2", о важности продления Договора о СНВ и о возможных киберсанкциях

Хайко Маас Фото: Reuters

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Глава МИД ФРГ в интервью корреспонденту "Интерфакса" Татьяне Фирсовой прокомментировал действия США против "Северного потока 2", призвал продлить Договор о СНВ, рассказал о возможных сроках введения киберсанкций против россиян, поделился мнением о ситуации на востоке Украины.

- Господин министр, по информации дипломатов ЕС, готовятся санкции в связи с участием в кибератаках из России, Китая и Северной Кореи. Сначала будут приняты решения по спискам, которые в начале года были направлены в Брюссель. Когда будут введены санкции в отношении тех, кто был задействован в кибератаках на Бундестаг в 2015 году?

- В Сети, как и на улице, люди везде в мире должны иметь возможность перемещаться свободно и не страшась ограбления, слежки или криминального шантажа. Только так можно будет использовать те шансы, которые даёт нам дигитализация, в том числе и с пользой для общества в наших странах. Для этого как в Интернете, так и в реальной жизни нужны правила, которые мы – Европейский Союз – защищаем в том числе от безответственного поведения. В качестве реакции на различные кибератаки впервые в конце июля были введены санкции ЕС в отношении физических лиц и организаций. Это первый шаг, чтобы поставить заслон на пути тех, кто считает, что может причинять вред в киберпространстве без последствий для себя.

В конце мая мы в рамках ЕС внесли также предложения по санкциям в отношении ответственных за кибератаку на Германский Бундестаг. Как и в случае первого пакета санкций, это предложение теперь пройдёт процедуру, предусмотренную для этого в ЕС. Это наше предложение широко поддерживается нашими партнёрами, поэтому я ожидаю, что после летнего перерыва процесс будет быстро продвигаться вперёд.

- Германо-российские взаимоотношения за последние годы складываются весьма напряжённо. Ещё один инцидент, сильно затрудняющий диалог между двумя странами, – это убийство в Тиргартене. Планирует ли в связи с этим делом Федеральное министерство иностранных дел новые меры в отношении России, как это было с высылкой сотрудников Посольства в прошлом году? Когда это может произойти, и по-прежнему ли Россия по этому делу практически не сотрудничает с Германией?

- Генеральный прокурор Германии в своём обвинительном заключении в отношении предполагаемого убийцы исходит из того, что он действовал по заданию государственных служб России. Это крайне серьёзное обвинение, которое Генеральный прокурор, конечно, не может предъявлять необдуманно. Поэтому мы, конечно, самым тщательным образом следим за судебным процессом.

Мы неоднократно подчёркивали, что оставляем за собой право на принятие новых мер. Какие это будут меры, зависит в том числе и от того, какие обстоятельства выяснятся в ходе процесса.

При расследовании этого убийства Россия не проявила серьёзной готовности к содействию при выяснении обстоятельств, несмотря на то, что компетентные органы направляли запросы и поручения об оказании правовой помощи. На это – то есть на отсутствие сотрудничества со стороны России – мы отреагировали в декабре высылкой двух дипломатов.

- Вопрос по теме "Северного потока-2". Американцы грозят новыми санкциями, германские компании (например, в Восточном комитете германской экономики) призывают Правительство Германии принять ответные меры в целях защиты германского бизнеса. Чего теперь следует опасаться германским компаниям, и насколько велика в Берлине неуверенность в свете возможных санкций в отношении "Северного потока-2"? Правительство Германии рассматривает заявленные санкции как экстерриториальные. Что означает этот шаг администрации США для трансатлантических взаимоотношений?

- История наших общеевропейских трансатлантических взаимоотношений с США насчитывет десятилетия. Они основываются на прочном фундаменте и никогда не определялись исключительно сиюминутной политикой. Но, конечно, позиция нашего правительства по этой теме однозначна: мы не согласны с экстерриториальными санкциями и чётко заявляем об этом правительству США.

Это вопрос суверенитета нашей энергетической политики, но это и вопрос создания правовой защищённости для наших компаний. Ведь ясно одно: решения по европейской энергетической политике мы принимаем в столицах Европы и совместно в Брюсселе. Мы сами решаем, где нам приобретать энергоносители.

- Как в настоящий момент обстоят дела в "нормандском формате", и когда может состояться новый саммит?

- Недавнее развитие ситуации даёт повод для надежды. Режим прекращения огня впервые за долгое время соблюдается, что даёт людям на востоке Украины так необходимую им передышку. При этом Украина проявила гибкость и готовность идти навстречу. Ясно одно: в решениях недостатка нет – хуже дела обстоят с их реализацией. А реализация решений – это поручение, данное главами государств и правительств в ходе встречи в "нормандском формате" в Париже, то есть в том числе и президентом Российской Федерации. Мы продолжаем делать ставку на конструктивное участие России в "нормандском формате". Для того, чтобы слова не расходились с делом, Россия должна использовать своё влияние. Мы, конечно, вместе с Францией готовы продолжать формировать этот процесс в "нормандском формате".

То, что в октябре в Украине должны пройти региональные выборы, как это предусмотрено в Конституции, является хорошим знаком для участия украинцев в демократических процессах. Необходимых условий для проведения демократических выборов в областях, неподконтрольных правительству, как это предусмотрено в Минских соглашениях, в настоящий момент нет. Здесь от Москвы также требуется использовать своё влияние.

- Действие Договора по открытому небу о контроле над вооружениями вскоре истекает, Договор РСМД уже был расторгнут. США и Россия в июле продолжили переговоры по разоружению, США настаивают на участии Китая. Как Правительство Германии и Министерство рассматривают всю эту проблематику, есть ли ещё шансы спасти Договор по открытому небу? Если нет, то что означает расторжение обоих договоров для безопасности в Европе?

- Контроль над вооружениями служит нашей общей безопасности. Там, где он прекращается и ничего не предлагается взамен, грозит гонка вооружений. Конец Договора РСМД стал ударом по безопасности в Европе. Мы критиковали Россию, потому что она в значительной степени способствовала этому провалу, нарушив со своей стороны положения Договора. В Европе – и к ней я, конечно, отношу и Россию – из-за этого снизился уровень безопасности. Это не может отвечать интересам людей в России.

Что касается Договора по открытому небу, то и здесь за последние годы Россия в недостаточной степени выполняла его положения. Несмотря на это, мы считаем выход США из этого Договора ошибкой. Сейчас необходимо смотреть вперёд, чтобы не было утрачено ещё больше доверия, и делать всё для того, чтобы уберечь глобальную архитектуру контроля над вооружениями от дальнейшего ущерба. Расторжение Договора по открытому небу со стороны правительства США вступит в силу лишь в ноябре. Германия продолжит выполнять Договор по открытому небу и предпринимать все усилия для его сохранения.

Для глобальной безопасности критическим является вопрос скорейшего продления Россией и США Договора СНВ-III. Это даст возможность в перспективе, в частности, включить в процесс Китай и тем самым укрепить Договор о нераспространении в целом. К этому мы неоднократно призывали, в том числе и вместе с нашими партнёрами по Стокгольмской инициативе.