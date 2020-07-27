Санкции по "Северному потоку 2" нависли над 120 предприятиями Европы

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Санкции, которые сенат США планирует наложить на участников работ над "Северным потоком 2", могут угрожать 120 европейским предприятиям. Об этом заявил в интервью "Интерфаксу" исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики ФРГ Михаэль Хармс.

"120 европейских компаний из 12 стран могут затронуть санкции, которые стремится принять Конгресс США. Это цифры, которые у нас есть, тут можно сказать совершенно точно", - сказал Хармс.

Восточный комитет немецкой экономики объединяет около 350 компаний, которые ведут бизнес со странами Восточной Европы.

По словам Хармса, для проекта газопровода до сих пор "действовали правила исключения, поскольку проект был начат до введения санкционного закона CAATSA 2017". После заявления госсекретаря США Майка Помпео, теперь компаниям, которые "с 15 июля участвовали в проекте суммами более $1 млн в год, грозят санкции".

"Но пока в санкционный список никто не занесен и это вопрос, кого вообще это может коснуться", - указал Хармс.

15 июля Помпео заявил, что власти США решили ввести дополнительные ограничительные меры в отношении проекта газопровода "Северный поток 2" и собираются задействовать меры, предусмотренные законом CAATSA (Закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Они коснутся "Северного потока 2" и части проекта "Турецкий поток". По данным The Wall Street Journal, в рамках закона CAATSA можно будет вводить санкции против физлиц, инвестирующих от $1 млн в проект, либо – предоставляют технологии или услуги, важные для реализации российских трубопроводов.

Параллельно Конгресс США готовит и другие санкции. И Палата представителей, и Сенат США приняли собственный вариант бюджета, теперь их должны свести в единый документ и направить на подпись президенту США Дональду Трампу. При этом в обоих вариантах, по сути, содержатся одинаковые предложения по санкциям, их поддерживают обе партии, и потому, как ожидается, в финальной версии бюджета будут фигурировать санкции по "Северному потоку 2".

Проект оборонного бюджета США на следующий финансовый год, принятый на прошлой неделе в Сенате, в частности, предусматривает ужесточение санкций в отношении газопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток". Проект оборонного бюджета на сумму $740,5 млрд, предложенный Палатой представителей, охватывает ряд аспектов: от создания фонда в $3,6 млрд для противодействия Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе до выделения $1 млрд на помощь Пентагону в обеспечении готовности к пандемии в условиях коронавирусного кризиса. Что касается газопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток", то в новом проекте предлагается ужесточить уже существующие санкции. В частности, проект предусматривает санкции за "способствование продаже, аренде или предоставлению" трубоукладочных судов для строительства газопроводов, "предоставление страхования и перестрахования", а также услуг или помещений для "технической модернизации" судов, связанных со строительством газопровода.