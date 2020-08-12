Рынок акций превысил 3030п по индексу МосБиржи во главе с "Аэрофлотом"

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ к вечеру в среду продолжает подъем вслед за нефтью и фондовой Европой, индекс МосБиржи протестировал отметку 3030 пунктов (новый максимум с конца февраля) во главе с бумагами "Аэрофлота" и Сбербанка на фоне ослабления рубля.

К 16:35 по московскому времени индекс МосБиржи составил 3030,46 пункта (+0,8%), индекс РТС просел до 1294,88 пункта (-0,1%, днем индекс протестировал 1300 пунктов); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 3,3%.

Доллар вырос до 73,75 рубля (+0,64 рубля), золото стоит $1948,9 за тройскую унцию (+0,1%).

К позитивным новостям для рынка можно отнести вышедшую накануне вечером статистику Росстата об оценке ВВП РФ за второй квартал: экономика в условиях закрытия многих отраслей из-за ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса упала на 8,5%, что оказалось лучше ожиданий и не превысило самые глубокие квартальные падения в кризисы 1998 и 2009 годов.

Данные Росстата оказались оптимистичнее расчетов Минэкономразвития, которое оценивало падение ВВП РФ во II квартале на уровне 9,6%, и лучше ожиданий ЦБ, который оценил спад в 9-10%. В 1998 году самый значительный спад был зафиксирован в IV квартале - на 9,1%, а в период мирового финансового кризиса спустя десятилетие пиковым был II квартал 2009 года - минус 11,2%. Более подробные данные по ВВП за II квартал Росстат представит 9 сентября.

Выросли акции "Аэрофлота" (+3,3%), Сбербанка (+2,1% и +1,4% "префы"), "Северстали" (+1,8%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+1,7%), "Татнефти" (+1,5%), "Яндекса" (+1,2%), "Роснефти" (+1,1%), "ЛУКОЙЛа" (+1%), "Сургутнефтегаза" (+1%), "Интер РАО" (+0,9%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,9%), ПАО "Полюс" (+0,9%), "РусАла" (+0,8%).

Подешевели рублевые акции "Магнита" (-0,9%), "Ростелекома" (-0,9%), АФК "Система" (-0,4%), "АЛРОСА" (-0,2%).

Накануне CFO "Норникеля" (+0,3%) Сергей Малышев в ходе телефонной конференции по итогам отчетности за I полугодие заявил, что выплата больших дивидендов в нынешних обстоятельствах будет безответственной, "Норникель" надеется на ответственную позицию основных акционеров по этому вопросу. Топ-менеджмент по-прежнему считает адекватным привязку дивидендных выплат к FCF, а не к EBITDA, добавил Малышев. Ранее сообщалось, что "Норникель" отразил в отчетности за I полугодие резервы под выплаты по экологическим требованиям в размере $2,13 млрд.

Холдинг "Интеррос" Владимира Потанина расценивает последние публичные заявления "РусАла" как попытку использовать ситуацию с разливом топлива и оказать давление на "Норникель" для заключения нового акционерного соглашения, которое бы гарантировало "РусАлу" выплату максимальных дивидендов, говорится в заявлении на сайте "Интерроса".

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин, резкий рост доходностей на ключевых долговых рынках вызвали обвал драгоценных металлов и снижение других активов из-за угрозы всплеска инфляции, который заставит центробанки ужесточать монетарную политику. Усугубило ситуацию и отсутствие консенсуса у законодателей США по вопросу продления пакета мер помощи гражданам страны в условиях кризиса. Однако, несмотря на то, что переговоры вновь зашли в тупик, согласие по этому вопросу может быть достигнуто в любой момент.

В итоге локальная коррекция рынков акций сменилась в среду новой волной повышения, также возобновила рост нефть (Brent вновь делает попытки закрепиться выше уровня $45 за баррель) на статистике Американского института нефти о запасах сырья. В 17:30 по московскому времени финальную отраслевую статистику представит Минэнерго США, ожидается сокращение запасов нефти на 2,9 млн баррелей. Статистика о росте инфляции в США в июле подогрела рост доллара, что может поставить под угрозу ультрамягкую монетарную политику ФРС, считает эксперт.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, динамика азиатских индексов с утра сформировала негативный внешний фон, однако европейские индексы уже не показали столь глубокой неуверенности, хотя коронавирусная тема остается фактором давления. Бумаги АФК "Система" скорректировались после взлета накануне на новостях о производстве российской вакцины от COVID-19 на предприятиях компании. Золото отскочило вверх, что позитивно сказалось на акциях золотодобывающих компаний. Также вышли в "плюс" многие бумаги нефтегазового сектора и Сбербанка. Интерес инвесторов в Сбербанке может быть связан с прояснением в ближайшее время вопроса дивидендов за 2020 год.

В Европе день начался с британской статистики, показавшей падение ВВП за II квартал на 20,4%, а также годовые темпы падения производства в июне - 12,5%. Однако британская промышленность выросла на 9,3% относительно мая. Нефть возобновила рост на фоне статистики по запасам в США и надеждах, что скорое появление вакцин от COVID-19 решит проблему слабого спроса. Кроме российской новости о первой в мире официальной регистрации вакцины, в США администрация Дональда Трампа договорилась о закупке в будущем 100 млн доз разрабатываемой вакцины Moderna, которая проходит уже третью стадию клинических испытаний. Кроме того, американские запасы могут указывать на улучшение ситуации со спросом. ОПЕК в своем ежемесячном обзоре рынка снизила на 100 тыс. б/с оценку потребления в текущем году (до снижения на 9,1 млн б/с по сравнению с уровнем прошлого года). В 2021 году ОПЕК ожидает роста спроса на 7 млн б/с к уровню 2020 года.

Рост инфляции в США в июле может усилить ожидания, что ФРС не будет столь агрессивной в смягчении денежной политики. Впрочем, пока повышение цен не кажется существенным и больше отвечает условиям активизации потребителей после мер социального дистанцирования. В России рынок продолжает расти на улучшении ожиданий по нефти и перспектив восстановления реальной экономики, считает Кочетков.

По оценке руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, фактором поддержки рынка выступают громкие заявления о вакцинах от коронавируса. Однако надо понимать, что кампания вакцинации будет проходить долго, поэтому вся эйфория с вакциной будет иметь кратковременный эффект.

Из отдельных историй можно отметить активно разворачивающийся конфликт акционеров "Норникеля" - "Интерроса" и "РусАла - по вопросу о дивидендах.

После аварии с разливом топлива в Норильске весной 2020 года стало ясно, что ГМК будет вынуждена уплатить весьма существенный штраф, установленный Росприроднадзором. Пока компания пытается оспорить размер штрафа, но в любом случае часть этой суммы компании придется уплатить, а это ощутимо повлияет на размер резервов и чистой прибыли. Таким образом, это может серьезно повлиять и на дивидендную политику ГМК, что отразится на денежных потоках крупнейших акционеров компании. Именно по этой причине "РусАл" распространил заявление, в котором в очередной раз раскритиковал управление "Норникелем", в том числе ссылаясь на ситуацию с разливом топлива в Норильске, а также предыдущее заявление Потанина о том, что акционерное соглашение с "РусАлом" сдерживает развитие "Норникеля" и является рудиментом. В алюминиевой компании, в частности, заявили о важности высоких дивидендов "Норникеля" и необходимости выплачивать их в России, как это делает "РусАл".

"Интеррос" в ответ заявил, что расценивает последние публичные заявления "РусАла" как попытку использовать аварию в Норильске для оказания давления на "Норникель" с целью заключить новое акционерное соглашение и получать максимальные дивиденды, существенная часть которых уходит на выплаты банкам по кредитам (без дивидендов "Норникеля" денежный поток "РусАла" от собственного бизнеса не покрывает его расходы), отмечает Абелев.

Скорее всего, дивидендная политика "Норникеля", которая сейчас предусматривает выплату 60% от EBITDA при соотношении чистый долг/EBITDA менее 1,8x, и 30% от EBITDA, если показатель более 2,2x, в скором времени может претерпеть существенные изменения. Особенно после предложения Потанина ограничить дивиденды в 2020 году суммой в $1 млрд из-за аварии в Норильске. "РусАл", в свою очередь, потребовал сменить менеджмент компании, поскольку понимает, что больших дивидендов ждать не стоит, считает аналитик.

В среду в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 подрос на 0,4%, китайский Shanghai Composite потерял 0,6%, гонконгский Hang Seng вырос на 1,4%), растут Европа (индексы DAX, CAC40, FTSE растут на 0,4-1,5%) и Америка (индекс S&P 500 в начале торгов прибавил 0,9% и превысил 3360 пунктов).

Несмотря на то, что переговоры о новых мерах поддержки экономики США, похоже, застопорились, инвесторы продолжают надеяться, что стороны достигнут соглашения. Трейдеры также становятся все более уверенными в том, что многие фармацевтические компании, работающие над способом лечения коронавирусной инфекции COVID-19, произведут эффективную вакцину в ближайшие месяцы. Во всем мире разрабатывается более 100 возможных вакцин от коронавируса. Так, биотехнологическая американская компания Moderna с июля ведет третью фазу испытания своей вакцины.

По данным Минтруда США, потребительские цены (индекс CPI) в США в июле 2020 года выросли на 0,6% по сравнению с июнем и на 1% в годовом выражении при прогнозах роста на 0,3% и 0,8% соответственно, свидетельствуют данные Trading Economics.

Нефть в среду корректируется вверх на данных Американского института нефти (API) после отката накануне вечером; цена Brent находится чуть выше уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ во вторник. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $45,25 за баррель (+1,7% и -1,1% во вторник), сентябрьская цена WTI - $42,41 за баррель (+1,9% и -0,8% накануне).

Согласно данным API, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 7 августа, сократились на 4,4 млн баррелей.

Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах в среду в 17:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что статистика покажет снижение запасов нефти на прошлой неделе на 4,7 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина сократились на 2,1 млн баррелей, дистиллятов - на 100 тыс. баррелей.

В ежемесячном отчете управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), опубликованном во вторник, говорится, что цена на нефть марки Brent во втором полугодии 2020 году составит $43 за баррель, в 2021 году - $50 за баррель. Месяц назад EIA прогнозировало, что цена Brent во втором полугодии 2020 года составит $41 за баррель, в 2021 году - $50 за баррель.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Варьеганнефтегаза" (+19,9% и +13,8% "префы"), "Якутскэнерго" (+7% и +6,8% "префы"), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (+5,3%), Petropavlovsk (+5%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (+4,5%).

Подешевели бумаги ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (-10,4%), "Кубаньэнерго" (-4%), GDR X5 Retail (-2,5%), акции "Юнипро" (-2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 по московскому времени составил 61,178 млрд рублей (из них 15,478 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).