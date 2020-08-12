Moderna договорилась поставить властям США вакцину от COVID-19 на $1,5 млрд

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Американская биотехнологическая компания Moderna Inc. договорилась с властями США о поставке 100 млн доз своей экспериментальной вакцины от коронавируса за более чем $1,5 млрд.

Администрация США уже заключила несколько соглашений о приобретении сотен миллионов доз вакцин с другими компаниями. С учетом последней сделки правительство потратит на вакцины более $9 млрд, а также инвестирует в исследования и разработку вакцин.

Вакцины будут предоставляться пациентам в США бесплатно, у правительства будет возможность дополнительно приобрести еще 400 млн доз, сообщила Moderna.

С учетом стоимости соглашения цена одной дозы составляет около $15. Это ниже, чем $32-$37 за дозу - такую цену компания назвала на прошлой неделе для небольших поставок.

Вакцина Moderna является одной из наиболее развитых. Сейчас проводятся ее испытания на поздней стадии с участием 30 000 пациентов.

Moderna получила государственное финансирование в размере около $950 млн на разработку и тестирование вакцины, созданной совместно с Национальными институтами здравоохранения США. С учетом этого финансирования цена одной дозы вакцины может подскочить до около $25, подсчитали аналитики Morgan Stanley.

США за последние недели заключили сделки с большинством компаний, разрабатывающих самые передовые вакцины. Так, американская Johnson & Johnson, крупнейший мировой производитель медицинских товаров, сообщила на прошлой неделе, что договорилась о поставке 100 млн доз своей вакцины от коронавируса для использования в США за более чем $1 млрд от федерального правительства страны. Таким образом, цена за дозу составляет около $10.

В прошлом месяце власти США договорились выплатить $1,95 млрд компаниям Pfizer и BioNTech за 100 млн доз их вакцины, что соответствует $19,5 за дозу. Тем временем AstraZeneca согласилась предоставить США 300 млн доз вакцины за $1,2 млн, что соответствует $4 за дозу.

Moderna планирует производить по меньшей мере 500 млн доз в год начиная с 2021 года, при этом максимальный объем может достичь 1 млрд.

Акции Moderna в ходе предварительных торгов в среду дорожают на 9,9%.