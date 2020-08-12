"Интеррос" заподозрил "РусАЛ" в попытке надавить на "Норникель"

Холдинг Потанина упрекнул "РусАЛ" в неспособности "слезть с дивидендной иглы"

Фото: Евгений Разумный/ТАСС

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - В холдинге "Интеррос" Владимира Потанина расценивают последние публичные заявления "РусАла" как попытку использовать ситуацию с разливом топлива и оказать давление на "Норникель" для заключения нового акционерного соглашения, которое бы гарантировало "РусАлу" выплату максимальных дивидендов.

""РусАЛ" продолжает практику публичных безосновательных обвинений "Норникеля" и его команды", - говорится в заявлении "Интерроса".

На этой неделе Потанин назвал действующее до конца 2022 года акционерное соглашение "Норникеля" рудиментом, благодаря которому "РусАл" давит на "Норникель" ради извлечения дивидендов, независимо от экономической и социальной ситуации вокруг компании.

"Обеспечение высоких выплат дивидендов в данных обстоятельствах [после аварии на норильской ТЭЦ] не будет считаться ответственной корпоративной практикой. Это ставит под угрозу нашу социальную лицензию на деятельность", - заявил накануне старший вице-президент, финансовый директор "Норникеля" Сергей Малышев, призвав акционеров к более взвешенной позиции в вопросе финансовой и социальной стабильности ГМК.

"РусАл", комментируя слова Потанина, заявил, что дивидендная политика и соглашение акционеров являются не нагрузкой для компании, "а, по сути, определяют ключевые правила игры". "Для "РусАла", инвестировавшего в акции "Норникеля" $14 млрд, дивиденды всегда были важным вопросом, показывающим акционерам "РусАла" эффективность этой инвестиции, - говорилось в пресс-релизе компании. - Мы считаем, что дивиденды нужно не уменьшать, а оставлять в России и направлять на развитие российской экономики, как это делает, например, "РусАл".

"Интеррос" не согласился с тезисом о том, что алюминиевая компания направляет дивиденды "Норникеля" на развитие экономики.

"Вопреки своим заявлениям, "РусАл" не вкладывает полученные от "Норникеля" дивиденды в российскую экономику, а их существенная часть уходит на выплаты банкам по кредитам", - заявили в среду в "Интерросе".

Без дивидендов "Норникеля" денежный поток "Русала" от собственного бизнеса не покрывает его расходы, отметил холдинг Потанина. Зависимость от дивидендов "Норникеля" - главная причина, по которой "РусАл" в очередной раз отверг предложение о снижении дивидендных выплат, считает "Интеррос".

"Являясь с 2008 года крупным акционером "Норникеля", "РусАл" направлял все свои усилия лишь на получение максимальных дивидендов, так и не сумев слезть с "дивидендной иглы". Предъявляя претензии команде "Норникеля", "РусАл" умалчивает, что его собственные финансовые показатели не дают повода для оптимизма", - обратил внимание "Интеррос".

"За 12 лет, прошедших с момента покупки пакета акций "Норникеля", "РусАл" не выдвинул ни одной значимой инициативы, направленной на модернизацию "Норникеля" или на расширение его рудной и производственной базы. "РусАл" обвиняет команду "Норникеля" в непрофессионализме в ситуации, когда не сумел у себя в компании создать устойчивую бизнес-модель, которая была бы конкурентоспособна на мировом рынке", - следует из заявления.

"Предъявляя претензии команде "Норникеля", "РусАл" умалчивает, что его собственные финансовые показатели не дают повода для оптимизма. Несмотря на постоянные заявления об оптимизации издержек, за последние 5 лет операционные расходы "РусАла", согласно отчетности по МСФО, выросли более чем на 30%, а EBITDA за этот же период упала с $2 млрд до менее $1 млрд в 2019 году", - говорится в заявлении "Интерроса".

При этом "РусАл" пользуется низкой эффективной налоговой ставкой и несет незначительные социальные расходы, отмечает холдинг Потанина: "Не выдерживают критики и заявления "РусАла" о "вкладе в российскую экономику": например, выплаты АО "РусАл Красноярск" (Красноярский алюминиевый завод) в бюджет Красноярского края по итогам 2018 г. составили 800 млн рублей, это около 1% доходов бюджета края. При этом в целом эффективная налоговая ставка "РусАла" составила около 11%, что существенно ниже официальной российской ставки в 20%. А социальные расходы "РусАла" в 2019 г. немного превысили $30 млн, что является одним из самых низких показателей для крупных промышленных компаний в стране".

Соглашение акционеров "Норникеля" содержит дивидендную формулу, в рамках которой "Норникель" с 2014 года перечислил акционерам около $17 млрд дивидендов. На "РусАл" пришлось около 26% этих выплат. Дивиденды от доли в "Норникеля" практически полностью покрывают платежи по долгу "РусАла", превосходя расходы на обслуживание кредитов почти вдвое (дивиденды в 2019 году - $1,1 млрд, выплаты по кредитам - около $600 млн).

Помимо дивидендов и соглашения, основные акционеры "Норникеля" расходятся в вопросах управления, что особенно ярко проявилось после аварии на норильской ТЭЦ в конце мая, когда в водоемы Таймыра попало 21 тыс. тонн горючего, а Росприроднадзор оценил ущерб в сумму около $2,1 млрд. "РусАл" потребовал изменений топ-менеджмента и переезда центрального офиса в Норильск.

"Интеррос" предлагал "РусАлу" договориться о снижении дивидендов еще до аварии. Тогда это объяснялось неопределенностью со спросом на металлы из-за коронавируса на фоне грядущего после 2020 года пика инвестпрограммы.