Промпроизводство в РФ в июле упало на 8% из-за минус 15,1% в добыче

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Падение промышленного производства в РФ в июле в годовом выражении ожидаемо замедлилось по сравнению с июнем и маем, но незначительно из-за обвала в добыче на фоне сделки ОПЕК+, обрабатывающие сектора восстанавливаются, оставаясь при этом пока в минусе в годовом сопоставлении, следует из опубликованных в понедельник данных Росстата.

Промпроизводство в июле в годовом выражении снизилось на 8,0% после падения на 9,4% в июне, на 9,6% в мае, снижения на 6,6% в апреле, повышения на 0,3% в марте, на 3,3% в феврале и на 1,1% в январе.

За январь-июль 2020 года промышленность снизилась на 4,2% по сравнению с январем-июлем 2019 года.

Падение в июле несколько превысило ожидания экономистов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", предусматривал падение промпроизводства за июль на 7,5%.

В июле 2020 года по сравнению с июнем промышленное производство фактически выросло на 3,4%, с исключением сезонности рост составил 1,5%.

Сырьевой сектор РФ на фоне сделки ОПЕК+ (смягчение по ограничениям в добыче нефти начнется только с августа) продолжает демонстрировать двузначное падение - добыча полезных ископаемых сократилась в июле на 15,1% к июлю 2019 года (в июне падение составляло 14,2% в годовом выражении, в мае - 13,5%). За январь-июль добывающий сектор просел на 6,6% к аналогичному периоду прошлого года.

Обрабатывающие отрасли по сравнению с июлем 2019 года снизились лишь на 3,3% после снижения на 6,4% в июне, на 7,2% в мае и на 10,0% в апреле. За январь-июль снижение в обработке составило 2,5%.

В июле было добыто 40 млн тонне нефти, что на 3,5% больше, чем месяцем ранее, но на 16,3% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. За январь-июль 2020 года добыто 304 млн тонн нефти, что на 6,5% меньше, чем за семь месяцев прошлого года.

Добыча природного газа в июле выросла к июню этого года на 2,5% и составила 42 млрд куб. м (на 11,4% меньше, чем в июле 2019 года). За январь-июль добыто 335 млрд куб. м, что также на 11,4% меньше, чем годом ранее.

Производство сжиженного газа достигло в июле 2,2 млн тонн, что на 8,9% больше, чем месяцем ранее, но на 11,6% меньше, чем в июле 2019 года (с января по май 2020 года производство СПГ превышало показатели аналогичных периодов прошлого года, с июня показатели 2020 года стали ниже, чем за аналогичный месяц прошлого года). В целом за январь-июль 2020 года произведено 17,6 млн тонн, что на 4,5% больше, чем за семь месяцев 2019 года.

Выпуск автомобильного бензина в июле вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 11,0%, но сократился по сравнению с июлем 2019 года на 1,4%. За семь месяцев 2020 года произведено 22,1 млн тонн бензина, что на 3,9% меньше, чем за январь-июль 2019 года.

Производство дизельного топлива в июле выросло по сравнению с июнем этого года на 8,6% и сократилось по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 5,5%. За семь месяцев 2020 года произведено 46,3 млн тонн дизельного топлива, что на 3,6% больше, чем за январь-июль 2019 года.

Металлургическое производство в июле нарастило объемы по сравнению с июнем этого года на 6,0%. Однако по сравнению с июлем прошлого года динамика отрицательная - снижение на 0,8% (в июне 2020 года снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года было более значительным - 7,8%).

Выпуск легковых автомобилей в июле вырос на 7,6% по сравнению с июнем этого года и на 3,9% по сравнению с июлем 2019 года, составив 112,8 тыс. шт. За семь месяцев 2020 года произведено 623 тыс. легковых автомобилей, что на 30,2% меньше, чем за январь-июль 2019 года.

Минэкономразвития в конце мая отмечало, что ожидает постепенного восстановления обрабатывающей промышленности в РФ в ближайшие месяцы, но в целом динамика в промпроизводстве будет оставаться слабой на фоне сделки ОПЕК+ и сохраняющихся ограничений в экономике. Министерство прогнозирует падение промпроизводства в РФ по итогам 2020 года на уровне 5,2%.

Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в конце июля, падение промпроизводства в РФ в 2020 году составит 4,0%