"Аэрофлот" с 15 августа возобновляет регулярные рейсы в Женеву

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" с 15 августа возобновляет регулярные рейсы из московского аэропорта "Шереметьево" в Женеву, сообщил перевозчик.

Полеты будут выполняться по сокращенной программе - один раз в неделю.

"По мере восстановления международного воздушного сообщения частота выполнения рейсов может меняться", - отмечается в сообщении.

О возобновлении рейсов между Москвой и Женевой с 15 августа ранее сообщил правительственный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Ранее на фоне снятия ограничений на регулярные рейсы из РФ "Аэрофлот" возобновил перевозки в Стамбул, Анталью и Лондон.