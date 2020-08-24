В АТОР назвали цену липовых справок для поездок в Европу

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Россияне покупают липовые справки для путешествий в Европу стоимостью до 60 000 рублей, в них говорится, что они едут на лечение, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Она напомнила, что попасть в Европу сейчас можно, если у человека есть вид на жительство или гражданство в одной из стран, право на учебу, лечение работу или необходимо ухаживать за близкими родственниками, живущими в Европе.

Фальшивые справки о необходимости поехать лечиться в страны ЕС предлагают некоторые компании; они утверждают, что на границе с этими справками проблем не возникает, сказала Ломидзе. Чтобы оформить документ, сервисам нужно знать даты поездки, а также необходимо приобрести авиабилеты и забронировать отель. Готовый документ можно получить по почте через несколько дней. Цена справки варьируется от 2000 до 60 000 рублей.

"Как правило, самостоятельные российские туристы используют эту лазейку, отправляясь в ЕС на вывозных рейсах "Аэрофлота", а также со стыковкой в Стамбуле или Великобритании. Также все еще востребованы путешествия в страны Европы через Белоруссию. Сейчас трансфер "под ключ" из Москвы в Минск стоит порядка 40 000 рублей", - сообщила исполнительный директор АТОР.

По ее словам, сервисы часто предлагают бонусом приобрести отрицательный тест на COVID-19 со скидкой по возвращении в Россию.

В АТОР считают, что вариант с купленными справками не заинтересует массовых туристов, потому что сопряжен с дополнительными тратами и неудобствами, и он, по сути, является нелегальным и туриста, как и оказателя услуги, можно привлечь к ответственности.

Россия 1 августа возобновила авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией, с 15 августа - со Швейцарией, но туда могут въехать только с видом на жительство или на долгую учебу или лечение. Другие страны Евросоюза пока не готовы открывать границы с Россией.