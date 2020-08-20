"Газпром" оспорил предписание ФАС по второй жалобе на закупку труб

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Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Газпром" обжаловало еще одно предписание ФАС России по делу о крупнейшей закупке труб большого диаметра (на 96 млрд рублей).

Как свидетельствуют данные арбитражного суда, 18 августа суд зарегистрировал новый иск "Газпрома" к ФАС России "Об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) антимонопольных органов". Третьими лицами в иске указаны ООО "Газпром инвест" и ООО "Просперити".

ФАС по итогам рассмотрения жалобы "Просперити" 23 июня предписал не учитывать пункт о праве заказчика не заключать контракты или заключать их не на всю сумму. "Исходя из принципа эффективного расходования денежных средств Заказчик (Организатор) может завершить процедуру конкурентного отбора полностью или в части отдельных лотов без заключения договора", - так он сформулирован в документации. Также ФАС обязал "Газпром" привести в соответствие пункт 3.1 проекта договора в части сроков поставки товара. Предписание 223ФЗ-474/20 устанавливает, что договор не может быть заключен до даты исполнения предписания.

Точно такое же предписание, но с другим номером (223ФЗ-479/20), по жалобе физлица Александра Кулакова "Газпром" уже оспорил. Рассмотрение дела началось в начале июля, очередное заседание назначено на 8 сентября.

Ранее "Газпром" назвал авторов обращения в ФАС "профессиональными жалобщиками". "Газпром" знаком с сутью жалоб, считает их необоснованными. Практика подачи жалоб со стороны компаний и, тем более, физических лиц, права и интересы которых никаким образом не могут быть затронуты закупкой, является лишь попыткой сорвать реализацию крупнейших инвестиционных проектов. Рассмотрение жалоб таких "профессиональных жалобщиков" считаем недопустимым", - заявила компания.

"Газпром" провел закупку 1,279 млн тонн труб большого диаметра на сумму 95,503 млрд рублей (номер 32009215425). Закупка проведена в форме конкурентного отбора, когда объемы могут достаться всем участникам, но с различной долей (в зависимости от оценки предложения). Претендент с лучшей заявкой 35% получает от общего объема поставки по каждому объекту; второе место - 25% от общего объема поставки по каждому объекту; третье и четвертое место по 15% и пятое место - 10 % от объемов.

"Выксунский металлургический завод" "Объединенной металлургической компании" стал основным победителем закупки, гарантировав себе 35% от закупаемых объемов. Второе место в отборе занял "Ижорский трубный завод" "Северстали" (ему полагается 25% закупки), затем выстроились ЧТПЗ и ТМК (им достается по 15%), а также "Загорский трубный завод" (10%).