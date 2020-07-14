"Газпром" закупкой на 96 млрд рублей закрыл потребности в трубах до конца 2022 года

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - "Газпром", разыгравший в июне крупнейший в своей истории трубный заказ (1,3 млн тонн труб большого диаметра на 96 млрд рублей) – впервые прокомментировал этот тендер. С его помощью он, в том числе, закрыл потребности в ТБД до конца 2022 года.

"В этом тендере была объединена потребность группы "Газпром" на 2021-2022 годы в трубах большого диаметра для строительства, продолжения инвестпроектов. Это объединение позволило на два года вперед зафиксировать цену на трубы большого диаметра", - заявил замначальника департамента закупок компании Кирилл Чоракаев в ходе телефонной конференции для инвесторов. Он также обратил внимание, что при выборе победителей в этой закупке "были учтены не только ценовые критерии, но и загрузка самих заводов - изготовителей ТБД".

Топ-менеджер также обратил внимание, что в проведенной закупке не принимали участие посредники, лишь пять крупнейших российских заводов, между которыми и был распределен весь объем. "Мы впервые использовали такую конструкцию, как выбор не одного, а пяти победителей, каждому из которых распределен объем в зависимости от его места, которое он занял, это от 10% до 35%, - сказал Чоракаев. - Такой подход, выбор нескольких победителей по крупной закупке, рекомендован был Федеральной антимонопольной службой, она нам неоднократно говорила использовать такую конструкцию. Мы с этим согласились".

В результате проведенной закупки была достигнута экономия порядка 3% от начальной цены, что "достаточно неплохо, учитывая такую высокую начальную цену всего лота", резюмировал он.

Как сообщалось со ссылкой на источники, "Выксунский металлургический завод" "Объединённой металлургической компании" стал основным победителем закупки, гарантировав себе 35% от закупаемых объемов.

"Газпром" впервые провел закупку новым способом – конкурентным отбором. По условиям закупки, участник с лучшей заявкой получает 35% от общего объёма поставки по каждому объекту, второе место - 25%, третье и четвертое место - по 15% и пятое место - 10%.

Второе место в отборе занял "Ижорский трубный завод" "Северстали" (ему полагается 25% закупки), затем выстроились ЧТПЗ и ТМК (им достается по 15%), а также "Загорский трубный завод" (10%).

Речь идет о поставке 1,279 млн тонн труб (диаметром 1420 и 1220 мм) в 2021 и 2022 годах. Трубы покупаются для новых строек: "Капитальный ремонт магистральных газопроводов для транспортировки этансодержащего газа из северных районов Тюменской области от КС "Новоуренгойская" до КС "Ухта", лупинги МГ "Сила Сибири", для третьей нитки "Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок" и других проектов. Поставка предусмотрена на базы "Газпром инвеста" в Ухте, Бугуруслане, Рыздвяном и Романово.

Компании по выпуску труб большого диаметра переживают сложные времена. Ключевым фактором, повлиявшим на снижение общего объема отгрузок, стало сокращение поставок ТБД как на внутренний рынок в связи с завершением крупных проектов "Газпрома" по строительству магистральных газопроводов (Сахалин - Хабаровск - Владивосток, Северо-Европейский газопровод), так и в дальнее зарубежье вследствие завершения инфраструктурных проектов ЕС по транспортировке газа.

По итогам I квартала этого года ЧТПЗ снизил отгрузку ТБД почти на треть, до 106 тыс. тонн, "Северсталь" - на 76%, до 19 тыс. тонн. ТМК данные по отгрузке труб большого диаметра не раскрывала, но сообщала, что отгрузка сварных труб за квартал упала лишь на 1% из-за роста отгрузок ТБД. Загорский трубный завод мощностью около 500 тыс. тонн не предоставляет данные по квартальной отгрузке. Производственные мощности ОМК - около 2 млн тонн в год.