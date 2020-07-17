"Газпром" обжаловал в суде предписание ФАС по закупке труб на 96 млрд рублей

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - "Газпром" обжаловал в Арбитражном суде Москвы предписание Федеральной антимонопольной службы (ФАС), выданное по итогам рассмотрения жалоб на крупнейшую в истории корпорации закупку труб большого диаметра на 96 млрд рублей, следует из данных картотеки арбитражных судов.

Иск подан 15 июля от имени ООО "Газпром инвест" к ФАС России. Третьи лица - ПАО "Газпром" и Александр Кулаков. Как сообщалось, на закупку в ФАС было подано две жалобы: от ООО "Просперити" и от физического лица.

"Газпром" назвал авторов обращения "профессиональными жалобщиками". "Газпром" знаком с сутью жалоб, считает их необоснованными", - заявили в компании.

"Практика подачи жалоб со стороны компаний и, тем более, физических лиц, права и интересы которых никаким образом не могут быть затронуты закупкой, является лишь попыткой сорвать реализацию крупнейших инвестиционных проектов. Рассмотрение жалоб таких "профессиональных жалобщиков" считаем недопустимым", - подчеркнули в "Газпроме".

"При рассмотрении жалоб ФАС выявила технические нарушения, не повлиявшие на права участников, которые будут устранены при заключении договора", - сообщили в антимонопольном ведомстве по итогам рассмотрения жалоб.