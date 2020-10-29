"Газпром" поймали на 8-кратном завышении стоимости оборудования

Фото: Reuters

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Налоговые органы выявили эпизод восьмикратного завышения стоимости оборудования при осуществлении поставок на стройку "Газпрома" через посредников, связанных с персоналом монополии.

Подробности схемы раскрыл Арбитражный суд города Москвы, где "Газпром" безуспешно обжаловал решение Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) по крупнейшим налогоплательщикам № 2 по итогам налоговой проверки декларации по налогу на добавленную стоимость ПАО "Газпром" за I квартал 2017 года.

Претензии у инспекторов вызвали налоговые вычеты по НДС в цепочке сделок на поставку оборудования производства ООО "Энергофинстрой" (специализируется на изготовлении оборудования электрохимической защиты). Завод получил за него 248 млн руб., а ЗАО "Газпром инвест Юг" заплатило первому посреднику - ООО "Промтехпроект" - 2,266 млрд руб. Но при этом, как говорится в материалах дела, "оборудование [было] реализовано и доставлено на объекты строительства ПАО "Газпром" ранее даты фактического производства оборудования заводом-производителем".

"Согласно товаросопроводительным документам, поставка оборудования не осуществлялась заводом-изготовителем, а также организациями, участвующими в организованной ПАО "Газпром" многостадийной схеме уклонения от налогообложения", - говорится в материалах дела.

Закупка

"Промтехпроект" в качестве поставщика был определен по итогам запроса предложений в сентябре 2012 года, подав единственную заявку. При этом "Газпром инвест Юг", проводивший закупку, "неправомерно нарушил право иных потенциальных участников принять участие в запросе предложений", установила налоговая инспекция. Заявка "Промтехпроекта" была вскрыта 13 сентября – за неделю до срока вскрытия конвертов (25 сентября), и уже 19 сентября эта компания признана победителем закупки. Закупка "проведена с нарушением правил проведения конкурентных процедур", констатировал суд.

В тендерной заявке "Промтехпроект" назвал себя официальным представителем "Энергофинстроя". Но гендиректор "Энергофинстроя" Николай Иванов заявил, что не имел отношений с "Промтехпроектом", а по вопросам поставки оборудования общался с сотрудниками ЗАО "Газпром инвест Юг".

Поставщик заверил, что численность его персонала составляет 98 человек (согласно материалам дела, в реальности было лишь двадцать). "Промтехпроект" заявил, что не планируется привлечение субпоставщиков, что также не соответствовало вскрытой ФНС схеме.

Руководитель тендерного комитета "Газпром инвест Юг" А.Бурцев, раскрывает суд, в своем заключении написал о "неустойчивом финансовом положении" "Промтехпроекта".

Посредник

На допросе в ФНС Бурцев сообщил, что "Промтехпроект", "скорее всего, был взаимозависим с ЗАО "Газпром инвест Юг" или каким-то иным способом связан с руководством этого общества.

Учредитель "Промтехпроекта" Иван Шаров являлся советником генерального директора ЗАО "Газпром инвест Юг" - такая информация в материалах дела приводится со ссылкой на данные Росфинмониторинга. Гендиректор "Промтехпроекта" Петр Черепов ранее работал в ООО "Газпром проектирование".

ЗАО "Газпром инвест Юг" и ООО "Промтехпроект" находятся по одному адресу.

В 2020 году "Промтехпроект" был признан банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство.

Деньги

Средства, который "Промтехпроект" получил от "Газпром инвест Юга", согласно материалам дела, перечислялись в адрес организаций, обладающих признаками фирм-"однодневок" и уплачивающих налоги в минимальных размерах или не уплачивающих их совсем. В их числе названы ООО "Стройтек", ООО "СК Авангард", ООО "Комплексные инженерные системы", ООО "Специнжиниринг", ООО "Теплотрансстрой" и ООО "Транском-оптим". "Энергофинстрой" получил деньги от фирмы-"однодневки" ОАО "Примоктан", говорится в решении суда.

Указанные организации не участвовали в фактической поставке товара и использовались с целью вывода денежных средств за пределы Российской Федерации через банки Raiffeisen Bank International AG (RBI) и Trasta Komercbanka, на покупку векселей, погашение просроченной задолженности, на счета физических лиц в виде займов, приобретения ценных бумаг, обналичивания через счета физических лиц, раскрывает информацию суд.

Защита "Газпрома"

"Газпром" в свое оправдание заявил (полная цитата из решения суда - ИФ):

"- установленные Инспекцией обстоятельства, относящиеся к поставщикам последующих звеньев поставки, не препятствуют применению вычетов Обществом;

- наличие посредников само по себе не может служить основанием для признания налоговой выгоды необоснованной. Реальность поставки товара не оспаривается Инспекцией;

- сумма НДС, в возмещении которой отказано Инспекцией, не соответствует обстоятельствам и существу вменяемого налоговым органом нарушения. При вынесении Решения налоговым органом нарушен принцип определения действительных налоговых обязательств налогоплательщика исходя из подлинного экономического содержания совершенной операции;

- при вынесении Решения Инспекцией нарушен принцип последовательности позиции налоговых органов при формулировании выводов по результатам мероприятий налогового контроля".

Арбитражный суд Москвы отклонил эти аргументы. "Нарушения положений статьи 54.1 Налогового кодекса РФ (запрещает незаконную налоговую оптимизацию - ИФ), установленные в ходе проверки, не позволяют характеризовать спорное оборудование как приобретенное в рамках заявленных налогоплательщиком правоотношений", - говорится в решении суда.

Решение налоговой инспекции, которая признала неправомерными действия "Газпрома" по завышению сумм НДС, принятых к вычету, признано законным. Какова общая сумма налоговых санкций, в материалах дела не говорится. Упоминается только, что цена реализации товара для ПАО "Газпром" возросла на 2,017 млрд руб., в том числе 307,82 млн руб. НДС.

Резолютивная часть судебного акта объявлена 8 октября, полный текст решения изготовлен 23 октября 2020 года. Оно может быть обжаловано.