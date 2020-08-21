Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:09Заразились
на 21.08В России 946 976+4 870В мире 22 678 483+267 183

Американские издатели потребовали от Apple снизить комиссию в App Store

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Крупнейшие издательские организации США объединяют силы в попытке добиться более выгодных условий от Apple в отношении комиссионных, которые с них берут за цифровую подписку через магазин приложений App Store, пишет The Wall Street Journal.

В письме гендиректору Apple Тиму Куку торговая ассоциация Digital Content Next, представляющая интересы The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal и других изданий, попросила разъяснить, как можно снизить комиссию.

Сейчас разработчики приложений, в том числе новостные издания, отдают Apple 30% от продаж подписки через приложения для iOS, эта комиссия снижается до 15% после первого года пользования услугой подписчиком. Apple заявляет, что такой сбор в целом соответствует комиссиям, которые взимают другие магазины приложений и позволяет компании покрыть операционные расходы.

"Условия уникальной торговой площадки Apple сильно влияют на способность продолжать инвестировать в высококачественный, заслуживающий доверия новостной и развлекательный контент, особенно в условиях конкуренции с другими более крупными компаниями", - говорится в письме, подписанном главой Digital Content Next Джейсоном Кинтом.

Он упомянул переписку между старшим вице-президентом Apple по интернет-сервисам и программному обеспечению Эдди Кью и главой Amazon Джеффом Безосом, в которой топ-менеджеры договорились об условиях размещения сервиса Amazon Prime Video. По этой договоренности, о которой стало известно в ходе слушаний в юридическом комитете Палаты представителей 29 июля, для сервиса действовала пониженная 15%-ная комиссия, если пользователи оформляли подписку через iPhone, и нулевая комиссия, если пользователи уже оформили подписку на Amazon или другой платформе.

Кинт спросил Кука, что требуется от участников Digital Content Next, чтобы претендовать на те же условия, которые были предложены Amazon.

"Я прошу вас четко определить условия, которым удовлетворяет Amazon для своей договоренности, чтобы компаниям-членам Digital Content Next, отвечающим этим условиям, можно было предложить такое же соглашение", - пишет он.

Комиссионные Apple вызывают вопросы не только у новостных организаций. На прошлой неделе разработчик компьютерных игр Epic Games подал иски против Apple Inc. и Alphabet, обвинив компании в нарушении антимонопольного законодательства после того, как они удалили из своих магазинов приложений популярную игру Fortnite, разработчиком которой является Epic.

Apple Amazon Тим Кук App Store Digital Content Next

Новости по теме

Новости

Турция открыла в Черном море крупнейшее для себя газовое месторождение

Турция открыла в Черном море крупнейшее для себя газовое месторождение

Башмет утратил первенство по доходам среди деятелей культуры

Глава Башкирии допустил, что присвоит Куштау охранный статус

Глава Башкирии допустил, что присвоит Куштау охранный статус

Евро превысил отметку в 88 руб. впервые с 30 марта

Евро превысил отметку в 88 руб. впервые с 30 марта
Экономический кризис

Brand Finance оценил в 750 млрд руб. возможные потери в стоимости топ-50 брендов РФ

Brand Finance оценил в 750 млрд руб. возможные потери в стоимости топ-50 брендов РФ
Экономический кризис

Безработица в России в июле осталась максимальной за 8 лет

Экономический кризис

ВВП России в I полугодии снизился на 3,6%

ВВП России в I полугодии снизился на 3,6%

Подрядчик из "большой тройки" "СтройТрансНефтеГаз" сменил владельца

Экономический кризис

Правительство выделило 3 млрд рублей на переобучение потерявших работу

Правительство выделило 3 млрд рублей на переобучение потерявших работу

"Газпром" оспорил предписание ФАС по второй жалобе на закупку труб

"Газпром" оспорил предписание ФАС по второй жалобе на закупку труб
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');