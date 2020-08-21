Американские издатели потребовали от Apple снизить комиссию в App Store

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Крупнейшие издательские организации США объединяют силы в попытке добиться более выгодных условий от Apple в отношении комиссионных, которые с них берут за цифровую подписку через магазин приложений App Store, пишет The Wall Street Journal.

В письме гендиректору Apple Тиму Куку торговая ассоциация Digital Content Next, представляющая интересы The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal и других изданий, попросила разъяснить, как можно снизить комиссию.

Сейчас разработчики приложений, в том числе новостные издания, отдают Apple 30% от продаж подписки через приложения для iOS, эта комиссия снижается до 15% после первого года пользования услугой подписчиком. Apple заявляет, что такой сбор в целом соответствует комиссиям, которые взимают другие магазины приложений и позволяет компании покрыть операционные расходы.

"Условия уникальной торговой площадки Apple сильно влияют на способность продолжать инвестировать в высококачественный, заслуживающий доверия новостной и развлекательный контент, особенно в условиях конкуренции с другими более крупными компаниями", - говорится в письме, подписанном главой Digital Content Next Джейсоном Кинтом.

Он упомянул переписку между старшим вице-президентом Apple по интернет-сервисам и программному обеспечению Эдди Кью и главой Amazon Джеффом Безосом, в которой топ-менеджеры договорились об условиях размещения сервиса Amazon Prime Video. По этой договоренности, о которой стало известно в ходе слушаний в юридическом комитете Палаты представителей 29 июля, для сервиса действовала пониженная 15%-ная комиссия, если пользователи оформляли подписку через iPhone, и нулевая комиссия, если пользователи уже оформили подписку на Amazon или другой платформе.

Кинт спросил Кука, что требуется от участников Digital Content Next, чтобы претендовать на те же условия, которые были предложены Amazon.

"Я прошу вас четко определить условия, которым удовлетворяет Amazon для своей договоренности, чтобы компаниям-членам Digital Content Next, отвечающим этим условиям, можно было предложить такое же соглашение", - пишет он.

Комиссионные Apple вызывают вопросы не только у новостных организаций. На прошлой неделе разработчик компьютерных игр Epic Games подал иски против Apple Inc. и Alphabet, обвинив компании в нарушении антимонопольного законодательства после того, как они удалили из своих магазинов приложений популярную игру Fortnite, разработчиком которой является Epic.