Apple выиграла в ЕС суд о налогах на 13 млрд евро

Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Американская Apple Inc. выиграла первый этап налоговой схватки с Евросоюзом за 13 млрд евро: компания добилась в суде отмены решения ЕС об огромной доплате в бюджет Ирландии.

Европейский суд в среду отменил решение Европейской комиссии, принятое в августе 2016 года, о взыскании с Apple 13 млрд евро неоправданных налоговых льгот в пользу Ирландии за период с 2003 года по 2014 год, говорится в решении судебной инстанции. В нем говорится, что ЕК не смогла доказать, что компании было предоставлено "экономическое преимущество".

Европейский суд возвел серьезную преграду на пути "крестового похода" Евросоюза против таких американских гигантов, как Google, Facebook и Amazon.com, которые зарабатывают по всему миру, но выплачивают налоги либо в США, либо в льготных юрисдикциях, пишет "Би-би-си". Также он показал, как непросто будет выровнять налоговые условия внутри единого рынка 27 стран Евросоюза, чего власти ЕС добиваются уже почти десятилетие.

Страны ЕС теряют более 250 млрд евро в год из-за хитроумных налоговых схем - законных и не совсем. Между тем деньги сейчас нужны как никогда - Европа погружается в крупнейший кризис столетия из-за пандемии коронавируса COVID-19. Еврокомиссия планирует выделить беспрецедентные 750 млрд евро на стимулирование экономики, и потому вопрос о повышении налогов или хотя бы улучшении их собираемости стоит очень остро.

Дело против Apple длится уже не первый год. Вероятнее всего, нынешнее решение будет оспорено и дойдет до высшей судебной инстанции ЕС, и этот процесс займет еще несколько лет, отмечается в статье.

Котировки акций Apple растут на 1,9% в ходе предварительных торгов в среду. За последний год капитализация компании увеличилась более чем на 90%, в том числе в текущем году - на треть.