Рубль вечером подешевел к доллару и евро на фоне падающей нефти

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Доллар и евро уверенно растут, торгуясь на максимальных отметках с весны на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль активно слабеет к бивалютной корзине на фоне усилившей падение нефти и роста геополитических рисков вокруг России.

Курс доллара США составил 74,7 руб./$1 в 19:00, что на 91 копейку выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар рос выше 75 руб./$1 впервые с 6 мая. Евро стоил 87,93 руб./EUR1, подорожав на 36 копеек. Ранее евро превышал 88 руб./EUR1 впервые с 30 марта. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 66,25 копейки - до 80,65 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно дешевеет к доллару и евро на фоне роста геополитических рисков вокруг России и усилившей падение нефти. В первую очередь, участники рынка выходят из рублевых позиций, обращая внимание на отравление оппозиционного политика Алексея Навального и события в Белоруссии.

Советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен предупредил, что если версия с отравлением Навального подтвердится, то это повлияет на американо-российские отношения. Аналогичное заявление сделала пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс. По ее словам, в том случае, если действительно имело место отправление Навального, то все виновные должны быть привлечены к ответственности.

Трамп накануне заявил, что администрация Белого дома наблюдает за развитием ситуации вокруг Навального, госпитализированного в Омске. "Мы следим за этим, и мне доложат об этом", - сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста.

В свою очередь, как в пятницу сообщил журналистам заместитель главврача Больницы скорой помощи №1 Анатолий Калиниченко, медики не нашли ядов в анализах Навального.

Выборы президента в Белоруссии состоялись 9 августа. Обнародованные результаты выборов вызвали массовые протесты по всей стране, а действия белорусских властей против протестующих вызвали резкую критику как в ЕС, так и в США. Кроме того, западные политики выступают с критикой президента России Владимира Путина, заявившего о готовности помочь Белоруссии.

"Российский рубль снижается в пятницу с целым рядом других валют EM, однако его потери превосходят снижение большинства "коллег". Этому способствует как падение цен на нефть, так и сохраняющийся напряженным геополитический фон. В целом геополитическое давление на рубль наблюдалось всю прошедшую неделю, в течение которой российская валюта находилась в числе лидеров снижения, практически не заметив продажу валютной выручки экспортерами к предстоящим на следующей неделе налоговым платежам", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Давление на настроения инвесторов продолжают оказывать опасения по поводу восстановления глобальной экономики и нового пакета стимулирующих мер для противодействия последствиям пандемии коронавируса в США.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сказала телеканалу PBS, что в США стороны должны достичь соглашения по поводу более всеобъемлющего пакета мер стимулирования. Демократы и республиканцы не могут прийти к консенсусу по поводу дополнительных пособий по безработице, период выплаты которых истек в прошлом месяце. Демократы хотят возобновить выплаты в размере $600 в неделю, тогда как республиканцы предлагают уменьшить их размер.

Инвесторы оценивают различные сигналы о том, что восстановление экономик может быть неравномерным. Так, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленной отрасли США, рассчитываемый IHS Markit (SPB: INFO), в августе поднялся до 53,6 пункта с 50,9 пункта месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные. Рост индикатора был самым существенным с января 2019 года. Эксперты в среднем прогнозировали подъем индекса до 51,9 пункта, сообщает Trading Economics.

Тем временем показатель для американской сферы услуг вырос до 54,8 пункта по сравнению с 50 пунктами в июле и консенсус-прогнозом экспертов на уровне 51 пункта. Активность в секторе выросла впервые с начала 2020 года, при этом темпы подъема были максимальными с марта 2019 года.

В свою очередь, согласно предварительным данным исследовательской организации Markit Economics, сводный индекс менеджеров закупок (PMI) еврозоны в августе опустился до 51,6 пункта с 54,9 пункта в июле. Аналитики в среднем ожидали сохранения показателя на июльском уровне, свидетельствуют данные Trading Economics.

Показатель активности в сфере услуг еврозоны в текущем месяце снизился до 50,1 пункта с 54,7 пункта месяцем ранее. PMI в обрабатывающей промышленности еврозоны опустился до 51,7 пункта с 51,8 пункта. Эксперты ожидали снижения первого показателя до 54,5 пункта и роста второго до 52,9 пунктов.

В Германии сводный PMI, согласно предварительным оценкам, в августе опустился до 53,7 пункта с 55,3 пункта месяцем ранее. Аналитики ожидали менее значительного снижения показателя - до 55 пунктов. Индекс активности в сфере услуг в текущем месяце составил 50,8 пункта по сравнению с 55,6 пункта в июле при прогнозе на уровне 55,1 пункта.

Однако индекс активности в обрабатывающей промышленности Германии в августе подскочил до максимальных с сентября 2018 года 53 пунктов с 51 пункта в июле. Консенсус-прогноз указывал на рост показателя до 52,5 пункта.

Во Франции сводный PMI в августе снизился до 51,7 пункта с 57,3 пункта. Значение показателя также оказалось ниже прогноза аналитиков на уровне 57,2 пункта.

Индекс в секторе услуг опустился до 51,9 пункта по сравнению с 57,3 пункта в июле. Промышленный PMI снизился до 49 пунктов с 52,4 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали показатели на уровне 56,3 пункта и 53,7 пункта соответственно.

Народный банк Китая в пятницу влил 200 млрд юаней в банковскую систему за счет операций обратного РЕПО. Регулятор предложил рынку 150 млрд юаней в рамках 7-дневных операций и 50 млрд юаней в рамках 14-дневных операций. Ставки по данным операциям составляют 2,2% и 2,35% соответственно.

Тем временем, согласно опубликованному в четверг протоколу июльского заседания Европейского центрального банка, руководители регулятора не исключают возможности того, что экономике еврозоны потребуются дополнительные стимулы этой осенью.

Участники заседания отмечали наличие понижательных рисков для экономики, связанных с тем, что государства еврозоны начали постепенно сворачивать меры, вводившиеся ими с целью поддержки бизнеса и населения в условиях пандемии коронавируса, говорится в документе.

Цены на нефть эталонных марок в пятницу усилили снижение на опасениях по поводу спроса. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК упала на 2,78%, до $43,65 за баррель. Фьючерсы на WTI октябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на 3,08%, до $41,5 за баррель.

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, российская валюта завершает торги пятницы сильным снижением, заметно "обгоняя" другие валюты развивающихся стран, такие как бразильский реал и турецкая лира. "Российский фондовый рынок также находится в красной зоне. В основном это связано с событиями в Белоруссии - инвесторы опасаются, что санкции, одобренные ЕС против Белоруссии, могут распространится и на Россию. Помимо этого, на рубль давит уход иностранных инвесторов из российских активов. Так, Минфин вторую неделю подряд остается без аукционов - сначала в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен, а на этой неделе и вовсе ему пришлось отменить аукционы в связи возросшей волатильностью на финансовых рынках вследствие событий в Белоруссии. Доходности 10-летних рублевых бумаг сегодня выросли на 10 б.п. - до 6,24%, в последний раз такая доходность была зафиксирована в апреле этого года. Котировки нефти находятся также в красной зоне, снижаясь более чем на 1%. Наметившийся тренд ухода из рисков становится все более заметным, некоторые аналитики стали даже сомневаться, что в такой ситуации Банк России опустит ставку на заседании 18 сентября", - подчеркивает Наумова.

По словам аналитика Промсвязьбанка Евгения Локтюхова, доллар укрепляется на глобальном рынке к большинству мировых валют второй день подряд на фоне первых признаков завершения фазы активного восстановления деловой активности, наблюдавшейся последние пару месяцев в основных мировых экономиках. "Так, сегодня утром заметно хуже ожидания оказался предварительный индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) еврозоны, для сектора промышленности показатель также снизился. Аналогичные индикаторы деловой активности по отдельным странам еврозоны оказались хуже прогнозов, как следствие, пара "евро-доллар" упала ниже $1,18, а цены на нефть - ниже $44 за баррель Brent. Предварительные PMI в промышленности и секторе услуг США, напротив, указали на ускорение роста деловой активности в стране. Тем не менее, нервозность на мировых рынках и давление на валюты развивающихся стран-экспортеров сырья остается. На этом фоне рубль несет ощутимые потери, сравнимые с потерями бразильского реала. Доллар в паре с рублем тестировал отметку в 75 рублей, которая является верхней границей текущего целевого уровня. Мы осторожно смотрим на ближайшие перспективы рубля. Сохранение коррекционных настроений на глобальных рынках и слабость рынка нефти могут способствовать в ближайшие дни попыткам доллара закрепиться в зоне 75-77 рублей", - подчеркивает Локтюхов.

ЦБ РФ 17, 18 и 19 августа продавал валюту на 3,1 млрд рублей в день, следует из данных Банка России. На предыдущей неделе общий объем продажи валюты составил 15,5 млрд рублей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 32,88 копейки, до 74,0999 руб./$1, и увеличил курс евро на 30,82 копейки, до 87,7343 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в пятницу на 52,55 копейки по отношению к четвергу и составил 74,3559 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 62,48 копейки и составил 74,5073 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 356,139 млн, из которых $877,729 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 478,41 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 34,16 копейки, до 87,7347 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 вырос на 43,5 копейки и составил 87,9156 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR382,164 млн, из которых EUR112,701 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR269,463 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (3-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, которая снизилась на 1 базисный пункт - до 4,41% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" осталась на отметке 4,41% годовых, ставка на срок 1 месяц - 4,5% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев также не изменились по сравнению с четвергом и остались на уровнях 4,63% и 4,65% годовых соответственно.