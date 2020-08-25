Китай в июне увеличил прием газа по "Силе Сибири"

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Китай в июне увеличил прием газа "Газпрома" по газопроводу "Сила Сибири" до 10,2 млн куб. м в сутки в среднем за месяц по сравнению с 9 млн куб. м в сутки за период с февраля по май, свидетельствуют данные китайской таможни.

Поставки российского газа в Китай с Чаяндинского месторождения в Якутии по газопроводу "Сила Сибири" начались в конце 2019 года и первые пять лет отводятся на наращивание поставок до 38 млрд куб. м в год. контрактом предусмотрены поставки в 2020 году в объеме 5 млрд куб. м (минимальное годовое контрактное количество по условию "бери или плати" (85% от годового контрактного количества) - 4,25 млрд кубометров). Всего с начала года в Китай "Газпром" поставил 1,577 млрд кубометров.

Китай две трети своего потребления покрывает за счет сжиженного природного газа и лишь треть – за счет импорта газа по трубопроводам. С ударом пандемии коронавируса Китай практически синхронно снизила закупки газа по обоим направлениям - примерно на 20% в феврале-марте по отношению к уровню января. Однако затем СПГ пошел в рост, а поставки трубопроводного газа продолжили снижение.

При этом суммарно импорт трубопроводного газа Китаем в июне 2020 года снизился до 3,032 млрд куб. м. Падение происходит как в годовом соотношении - к июню 2019 года (на 23%), так и к предыдущему месяцу - маю 2020 года - на 9%. Китай импортирует газ по трубопроводам из Туркменистана, Узбекистана, Казахстана, Мьянмы, а также от "Газпрома" из России.

В среднем в сутки Китай в июне 2020 года импортировал 101 млн куб. м в сутки - это минимальное значение с сентября 2017 года - то есть почти за три года.