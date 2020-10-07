Газпром полностью прекратил покупку газа в Узбекистане

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - "Газпром" с начала 2020 года (как минимум до конца июня) прекратил покупки природного газа в Узбекистане, сообщается в меморандуме нового выпуска еврооблигаций "Газпрома", основанного на данных за первые 6 месяцев 2020 года.

Между тем, в 2019 году "Газпром" купил в Узбекистане 7,6 млрд куб. м газа (в том числе 3,3 млрд куб. м газа в первом полугодии), 6,7 млрд куб. м в 2018 и 7,2 млрд куб. м в 2017 году, напоминает документ.

При этом в Туркмении "Газпром" закупки за половину этого нарастил - до 1,7 млрд куб. м с 1,2 млрд куб. м за первое полгода 2019 года. Закупки в Казахстане сократились до 4,1 млрд куб. м с 5,4 млрд куб. м.

Суммарно за полгода покупки "Газпромом" газа в Центральной Азии упали до 5,8 млрд куб. м с 9,9 млрд куб. м за январь-июнь 2019.

Единственный комментарий в этом году от "Газпрома" пришел в конце апреля, когда спрос на мировом рынке драматически обвалился из-за ограничительных мер на фоне пандемии коронавируса. Начальник департамента 512 "Газпрома" Дмитрий Хандога предоставил ответ, в котором допустил маневры с закупками ценральноазиатского газа (при том, что узбекский газ уже как четыре месяца российская компания не покупала).

"Центрально-азиатский газ мы закупаем в свой портфель для исполнения всех наших обязательств и на внутреннем рынке, и на внешнем. Поэтому посмотрим, будем в рамках контрактов при необходимости искать возможности для реагирования. Пока сложно говорить о каких-то конкретных решениях, потому что в значительной степени наши отношения регулируются контрактами на закупку центральноазиатского газа", - сказал Хандога в апреле.

Еще по итогам первого квартала работающий в Узбекистане на ряде газовых проектов российский "ЛУКОЙЛ" сообщил о снижении добычи в этой стране из-за сокращения спроса в Китае на узбекский газ вследствие коронавирусных ограничений. В июне добыча российской компании снижалась до уровня около 40% от проектной мощности, а в августе она полностью остановила производство на одном из проектов и прекратила экспорт газа из Узбекистана в Китай. "На данный момент объем суточной добычи составляет примерно 20% от проектной мощности, причем добыча по проекту Гиссар полностью остановлена", - сообщал "ЛУКОЙЛ" в полугодовом отчете по МСФО. Возобновить добычу на проекте удалось только в середине сентября.