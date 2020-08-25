Справедливороссы предложили продлить налог ЕНВД до 2024 года

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Фракция "Справедливая Россия" внесла в Госдуму законопроект №1013197-7 о продлении срока действия единого налога на вмененный доход (ЕНВД) до 2025 года. Депутаты-единороссы и некоторые сенаторы уже предложили продлить его до 2024 года. В правительстве не согласны.

Справедливороссы в пояснительной записке отметили, что малый бизнес оказался "в тяжелейшем положении" в условиях экономического и эпидемиологического кризиса, из-за карантинных ограничений и из-за трудности с восстановлением работы после их отмены. В этой ситуации отмена ЕНВД депутатам кажется нецелесообразной.

"Сохранение данного налогового режима позволит не только оказать реальную поддержку малому бизнесу и создать налоговые стимулы для его развития, но и сохранить стабильный источник налоговых доходов бюджетов муниципальных образований", - говорится в пояснительной записке.

Система ЕНВД в целом должна быть отменена с января 2021 года. Продавцы товаров, подлежащих обязательной маркировке, лишились права на ЕНВД с начала 2020 года.

Сенаторы от Тюменской, Ульяновской, Владимирской, Мурманской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа Республики Коми и Кузбасса, а также депутаты-единороссы внесли свой законопроект о продлении ЕНВД в начале августа. Они предложили продлить его до 2024 года.

Они напомнили, что на 1 января 2020 года этим режимом пользовались 2 млн малых и средних предприятий из 6 млн, и указали, что, по мнению экспертов, отмена ЕНВД приведет к росту налоговой нагрузки от 1,5 до 10 раз. Бизнесу придется тратиться на покупку нового оборудования и ведение отчетности, это существенно снизит рентабельности субъектов малого предпринимательства, что приведет к многочисленным сокращениям работников и закрытиям бизнеса, росту цен", - говорилось в документе.

Оба законопроекта получили отрицательный отзыв правительства.

В мае единороссы предложили продлить срок действия ЕНВД, до 31 декабря 2021 года. Тогда министр экономического развития Максим Решетников заявил, что этот налог себя изжил. В правительстве считают, что у малого и среднего бизнеса осталось достаточно возможностей по выбору подходящего налогового режима.

ЕНВД был введен в конце 1990-х годов для слабо контролируемых сфер бизнеса. Его взимают не с реального, а с предполагаемого (вмененного) дохода по ставке 15%. Им пользовались маленькие компании.