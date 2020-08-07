В Думу внесен не одобренный правительством законопроект о продлении налога ЕНВД до 2024 года

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Сенаторы и депутаты Госдумы внесли в палату законопроект №1003319-7 о продлении действия единого налога на вмененный доход (ЕНВД) до 2024 года, документ внесен вместе с отрицательным заключением правительства.

Среди авторов поправок председатель думского комитета по регламенту Ольга Савастьянова и зампред думского комитета по экономической политике Денис Кравченко.

"По оценкам экспертов и большинства субъектов РФ, отмена ЕНВД окажет негативное влияние как на развитие экономики, так и на состояние бюджетов субъектов РФ", - говорится в пояснительной записке к документу.

Ранее правительство решило с 1 января 2021 года отменить ЕНВД в целом. Производители и продавцы товаров, которые подлежат обязательной маркировке, не могут применять ЕНВД уже в 2020 году.

Авторы законопроекта напоминают, что на 1 января 2020 года этим налоговым режимом пользовались два миллиона из шести малых и средних предприятий, которые обеспечивали помимо себя занятость порядка 6 млн работников.

"Отмена ЕНВД приведет, по большинству экспертных оценок, к росту налоговой нагрузки от 1,5 до 10 раз. Вслед за дополнительными затратами на покупку оборудования (онлайн-кассы, маркировка товаров) и ведение отчетности это существенно снизит рентабельности субъектов малого предпринимательства, что приведет к многочисленным сокращениям работников и закрытиям бизнеса, росту цен", - говорится в пояснительной записке.

В мае думская фракция "Единая Россия" в рамках подготовки общенационального плана действий по нормализации деловой жизни уже предлагала продлить срок действия ЕНВД, но до 31 декабря 2021 года. Единороссы отмечали, что в кризис отмена ЕНВД плохо скажется на работе тысяч малых и средних предприятий.

Тогда же глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что необходимости в продлении сроков действия нет, так как данный налог давно себя изжил. "На региональном уровне вполне достаточно инструментов для того, чтобы сделать уровень налоговой нагрузки нормальным и комфортным для ухода, для перехода с ЕНВД", - сказал министр. Решетников напомнил о патентной системе налогообложения, которая, по его мнению, так же комфортна, как ЕНВД.

В отрицательном отзыве правительства на поправки говорится, что ЕНВД вводился в условиях отсутствия контроля за реальными доходами налогоплательщиков по отдельным видам предпринимательской деятельности и, как следствие, отсутствия возможности расчета документально подтвержденной налогооблагаемой базы. "Учитывая современный уровень налогового администрирования, в том числе за счет установления требования обязательного применения контрольно-кассовой техники при расчетах с покупателями товаров (работ, услуг), проблема получения информации о реальных доходах налогоплательщиков решена", - говорится в отзыве.

Правительство напоминает, что субъекты МСП могут выбирать себе оптимальный налоговый режим с учетом осуществляемой ими предпринимательской деятельности: общий режим налогообложения или специальные налоговые режимы, в том числе упрощенную систему налогообложения.

ЕНВД был введен в конце 1990-х годов для слабо контролируемых сфер бизнеса. Его взимают не с реального, а с предполагаемого (вмененного) дохода по ставке 15%. Им пользовались маленькие компании.