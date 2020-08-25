Попытки роста рынка акций РФ не удались на фоне геополитических рисков

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Попытки рынка акций РФ подрасти во вторник вслед за мировыми площадками на надеждах на лечение коронавируса COVID-19 нивелировались геополитическими рисками - из-за опасений возможных новых западных санкций на фоне политического кризиса в Белоруссии; лидерами роста вновь выступили акции "Яндекса" после их вхождения в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 с весом 9,44%.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3029,05 пункта (-0,01%), индекс РТС - 1267,16 пункта (-1,1%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже снизились в пределах 1,8%.

Доллар вырос до 75,3 рубля (+0,63 рубля), золото просело до $1922,4 за тройскую унцию (-0,9%).

Подешевели акции ВТБ (-1,8%), Сбербанка (-1,6%), "Сургутнефтегаза" (-1,1%), "Интер РАО" (-1,1%), ПАО "Полюс" (-0,9%), "Мосбиржи" (-0,9%), "Россетей" (-0,9%), "Норникеля" (-0,8%), "Аэрофлота" (-0,8%), "РусГидро" (-0,6%), "АЛРОСА" (-0,5%), "ФСК ЕЭС" (-0,4%), "Газпрома" (-0,3%).

Также подешевели акции "Детского мира" (-1,5%) после выхода не очень оптимистичного отчета ритейлера за II квартал по МСФО: чистая прибыль сократилась на 28,6% в годовом выражении, до 1,357 млрд рублей. EBITDA "Детского мира" в апреле-июне выросла на 4,4%, до 3,514 млрд рублей. Тем временем, "Детский мир" планирует увеличить долю онлайн-продаж до 45% от общей выручки в среднесрочной перспективе.

Подорожали рублевые акции "Яндекса" (+3,3%, до 4984,4 рубля), "Роснефти" (+1,3%), "Магнита" (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (+0,7%), АФК "Система" (+0,3%), "Мечела" (+0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 57,974 млрд рублей (из них 11,072 млрд рублей пришлось на акции "Яндекса" и 12,823 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).

В целом позитив вокруг потенциальных вакцин от COVID-19 и методов его лечения открывает простор для роста акций на мировых рынках. Если симптомы вируса станут такими же легкими, как кашель или насморк во время гриппа, экономика может вернуться в нормальное русло. Настроения рынков также поддержали заявления Китая и США о том, что торговые представители обеих стран провели конструктивные переговоры о будущем торгового соглашения. Ураганы привели к остановке большей части добычи в Мексиканском заливе, что оказывает поддержку ценам на нефть. Для индекса МосБиржи первой целью роста выступает диапазон 3040-3050 пунктов, полагает Абелев.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, рынок акций стартовал во вторник ростом, но затем растерял все свои достижения, хотя Европа торговалась в "плюсе", а нефть дорожала. В какой-то мере можно говорить о влиянии на тревожность внешнеполитического фона, связанного с событиями в Белоруссии и здоровьем известного оппозиционного политика. В корпоративном плане инвесторов опечалил отчет "Детского мира", который показал снижение прибыли в I полугодии в пять раз (до 384 млрд рублей) при росте выручки на 7%. Компания продолжит придерживаться прежней дивидендной политики из расчета выплат акционерам 100% прибыли по РСБУ, но именно результаты за I полугодие предполагают снижение этих выплат.

Поступили новости о том, что председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух обсудили проект поставок газа в Китай через территорию Монголии. В рамках встречи был подписан меморандум о намерениях по созданию компании специального назначения, которая будет заниматься разработкой технико-экономического обоснования нового газопроводного проекта.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова полагает, что на российский рынок акций и рубль продолжает давить неопределенность ситуации в Белоруссии, а также возможное санкционное давление со стороны Запада. В подобных условиях имеет смысл лишь выборочная покупка акций.

Долларовый индекс РТС из-за слабости рубля оставался ниже сопротивления 1280 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика) и рискует продолжить движение к 1250 пунктам. Индекс МосБиржи удерживается выше поддержки 2990 пунктов, но не показывает склонности к уверенному росту.

Зарубежные рынки

Торги в Европе проходили на положительной территории. Германия немного улучшила оценку ВВП за II квартал (падение в квартальном выражении составило 9,7% против 10,1% в предыдущей оценке). Индекс деловых ожиданий Германии поднялся в августе до 97,5 пункта с 96,7 пункта в июле.

Нефть продолжает получать поддержку со стороны погодных условий в Мексиканском заливе, где господствуют два тропических шторма - Марко и Лаура. Однако на потребление нефти также может повлиять факт сокращения работ на прибрежных НПЗ. Дополнительным фактором повышения котировок может стать статистика API по запасам нефти и нефтепродуктов, выходящая вечером во вторник. Reuters пишет, что предварительные оценки участников рынка говорят о том, что запасы нефти снизятся пятую неделю подряд. Американский рынок акций пока не находит оснований для какой-либо коррекции, в то время как рост российских индексов и укрепление рубля сдерживаются неопределенностью в геополитике, заключил Кочетков.

По словам брокера по работе с ключевыми клиентами компании "БКС Брокер" Сергея Дроздова, зарубежные рынки продолжают двигаться вверх, посчитав, что решение для проблемы коронавируса найдено - новости о разрешении властей США использовать плазму крови переболевших COVID-19 для лечения пациентов, а также слухи об ускоренном внедрении в США британской экспериментальной вакцины воодушевили инвесторов (хотя первый случай повторного заражения в Гонконге может испортить настроения). США и Китай вернулись за стол переговоров по торговым вопросам, и все ждут от ФРС чего-то важного на этой неделе.

Настроения на зарубежных фондовых площадках вечером во вторник несколько ухудшились, что в целом неудивительно ввиду близости рекордных максимумов на американском рынке. Ждать широкомасштабного ралли российского рынка или существенного восстановления рубля до ослабления политических рисков не приходится. Ориентир по индексу МосБиржи на среду - 2980-3050 пунктов, считает Кожухова.

Во вторник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 1,4%, китайский Shanghai Composite просел на 0,4%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,2%), забуксовала после утреннего роста Европа (индекс FTSE ушел в минус на 1,1%, DAX, CAC 40 топчутся на уровне понедельника), стагнирует Америка (индекс S&P 500 просел на 0,1%).

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин по итогам телефонной беседы с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ отметили прогресс в реализации первой фазы торгового соглашения между США и Китаем, говорится в сообщении на сайте американского торгового представительства.

Со своей стороны, министерство торговли КНР сообщило, что в ходе беседы состоялся "конструктивный диалог по вопросам укрепления координации макроэкономической политики двух стран, реализации первого этапа торгово-экономического соглашения между США и Китаем".

В США во вторник вышла разнополярная статистика. Индекс потребительского доверия Conference Board в августе снизился до 84,8 пункта при прогнозах роста до 93 пункта с пересмотренных 91,7 пункта в июле, отмечают аналитики, опрошенные Trading Economics.

По данным Минторга США, продажи новых домов в США в июле подскочили на 13,9% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 910 тыс. в пересчете на годовые темпы - максимум с декабря 2006 года.

Поддержку нефтяным ценам оказывает напряженная ситуация в Мексиканском заливе, где уже остановлено 82% нефтедобывающих мощностей из-за угрозы урагана; цена Brent к 18:50 по московскому времени находилась более чем на $1 выше уровня суточной давности. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent составила $45,96 за баррель (+1,8% и +1% в понедельник), октябрьская цена WTI - $43,26 за баррель (+1,5% и +0,5% накануне).

Один из тропических штормов, о которых предупреждали метеорологи, - Марио - стал более слабым, тогда как другой - Лаура, вероятно, усилится до урагана, прежде чем обрушиться на побережье в четверг, свидетельствуют данные Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Ураган может иметь последствия для глобальных энергетических потоков, например, в виде перенаправления части поставок нефти из Европы в США, отмечают эксперты. Это уже привело к увеличению премий к ценам на нефть в Европе, пишет агентство Bloomberg.

Тем не менее, последствия надвигающегося урагана, вероятно, будут краткосрочными, и динамика рынка будет зависеть от того, насколько быстро вернутся в строй остановленные мощности, говорят аналитики. Кроме того, ключевым фактором для цен на нефть по-прежнему остается ситуация с коронавирусом.