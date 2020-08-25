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"Газпром" подписал с Монголией меморандум о строительстве газопровода

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и вице-премьер Монголии Янгугийн Содбаатар подписали меморандум о намерениях в связи с планами создания компании специального назначения.

Как говорится в релизе "Газпрома", "компания будет учреждена в Монголии для разработки технико-экономического обоснования проекта строительства и эксплуатации магистрального газопровода".

Как ранее сообщило монгольское агентство "МОНЦАМЭ", в меморандуме должны быть "отражены условия для разработки ТЭО строительства газопровода и создания, финансирования специальной компании и формы её сотрудничества, а также правовая сфера для решения спорных вопросов". Партнером "Газпрома" в совместном предприятии может быть госкомпания "Эрдэнэс Монгол", следует из сообщения "МОНЦАМЭ".

"Стороны обсудили перспективы сотрудничества по проекту трубопроводных поставок газа из России в Китай через территорию Монголии", - отмечается в релизе "Газпрома".

5 декабря 2019 года "Газпром" и правительство Монголии подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает проведение совместной оценки возможности реализации проекта трубопроводных поставок газа из России в Китай через территорию Монголии.

Мощность нового экспортного канала через Монголию в Китай может составить до 50 млрд куб. м газа в год.

Монголия Газпром Алексей Миллер Янгугийн Содбаатар

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